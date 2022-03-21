Путин бьет по мирному населению Украины, поскольку терпит военные неудачи — глава Пентагона 21 марта, 08:00 Цей матеріал також доступний українською Путин атакует мирное население Украины из-за неудач своей армии, заявил глава Пентагона (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Владимир Путин прибегает к атакам против гражданского населения Украины потому, что терпит военные неудачи.



В телеканала эфире CBS Остин сказал, что российские военные неэффективны с точки зрения своих маневров на земле, сообщает Голос Америки.

По его словам, «они, по сути, застопорились».

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Глава Пентагона подчеркнул, что украинцы продемонстрировали «значительную решимость» и эффективно использовали оружие и оборудование, предоставленные США.



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