Путин бьет по мирному населению Украины, поскольку терпит военные неудачи — глава Пентагона

21 марта, 08:00
Цей матеріал також доступний українською
Путин атакует мирное население Украины из-за неудач своей армии, заявил глава Пентагона (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Путин атакует мирное население Украины из-за неудач своей армии, заявил глава Пентагона (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Владимир Путин прибегает к атакам против гражданского населения Украины потому, что терпит военные неудачи.

В телеканала эфире CBS Остин сказал, что российские военные неэффективны с точки зрения своих маневров на земле, сообщает Голос Америки.

По его словам, «они, по сути, застопорились».

Видео дня

Глава Пентагона подчеркнул, что украинцы продемонстрировали «значительную решимость» и эффективно использовали оружие и оборудование, предоставленные США.

Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Пентагон Ллойд Остин Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ