Путин терпит неудачу во всех военно-стратегических целях в Украине — британский адмирал 18 сентября, 15:18 Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Спутник/Сергей Бобылев/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин в войне против Украины терпит неудачи. Он не достиг никаких собственных военно-стратегических задач.



Об этом сообщил глава комитета начальников штабов Великобритании адмирал Тони Радакин в интервью BBC.



«В самом начале мы сказали, что это (нападение на Украину, — ред.) стратегическая ошибка президента Путина, а стратегические ошибки приводят к стратегическим последствиям. И в этом случае это стратегический провал. Путин терпит неудачу по всем своим военно-стратегическим целям, он хотел подчинить себе Украину, этого не произойдет», — заявил Радакин.

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Он отметил, что Путин пытался захватить Киев, однако провалил свою цель, также планировал ослабить НАТО, однако и с этим не справился.

По словам адмирала, у российской армии всегда были проблемы с техникой и сейчас нет достаточного количества живой силы.



«Его (Путина, — ред.) силы слабые на земле. И мы также видим замечательные украинские вооруженные силы, которые проявляют мужество, они борются за свою страну и пользуются международной поддержкой, которую мы все предоставляем», — добавил Радакин.



В то же время он считает, что война, вероятно, затянется надолго.



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