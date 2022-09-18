Путин терпит неудачу во всех военно-стратегических целях в Украине — британский адмирал
Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Спутник/Сергей Бобылев/Pool via REUTERS)
Российский диктатор Владимир Путин в войне против Украины терпит неудачи. Он не достиг никаких собственных военно-стратегических задач.
Об этом сообщил глава комитета начальников штабов Великобритании адмирал Тони Радакин в интервью BBC.
«В самом начале мы сказали, что это (нападение на Украину, — ред.) стратегическая ошибка президента Путина, а стратегические ошибки приводят к стратегическим последствиям. И в этом случае это стратегический провал. Путин терпит неудачу по всем своим военно-стратегическим целям, он хотел подчинить себе Украину, этого не произойдет», — заявил Радакин.
Он отметил, что Путин пытался захватить Киев, однако провалил свою цель, также планировал ослабить НАТО, однако и с этим не справился.
По словам адмирала, у российской армии всегда были проблемы с техникой и сейчас нет достаточного количества живой силы.
«Его (Путина, — ред.) силы слабые на земле. И мы также видим замечательные украинские вооруженные силы, которые проявляют мужество, они борются за свою страну и пользуются международной поддержкой, которую мы все предоставляем», — добавил Радакин.
В то же время он считает, что война, вероятно, затянется надолго.
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