Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября — Песков
Президент Турции Реджеп Эрдоган с российским диктатором Владимиром Путиным (Фото:Sputnik/Вячеслав Прокофьев/Пул через REUTERS)
Российский диктатор Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в российском городе Сочи 4 сентября.
Об этом сообщил пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя визит Эрдогана в РФ, заявил, что Турция получает от России «все, что ей нужно, и с демпингом».
Встреча Путина и Эрдогана — что известно
2 августа турецкое издание Hurriyet сообщило, что российский диктатор может приехать в Турцию в конце августа. Называли также сроки — конец августа-начало сентября.
9 августа Эрдоган заявил, что намерен возродить соглашение по экспорту зерна по Черному морю, о чем говорил с российским диктатором в телефонном разговоре.
21 августа Эрдоган заявлял, что его встреча с Путиным откладывается, вероятно, до сентября. Тогда он не уточнил дату и место проведения возможной встречи.
По данным издания Yeni Şafak, Эрдоган сам поедет в Россию для встречи с Путиным.
25 августа в Кремле заявили, что встреча Эрдогана и диктатора Путина уже «готовится».