Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября — Песков 1 сентября, 13:11 Президент Турции Реджеп Эрдоган с российским диктатором Владимиром Путиным (Фото:Sputnik/Вячеслав Прокофьев/Пул через REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в российском городе Сочи 4 сентября.

Об этом сообщил пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя визит Эрдогана в РФ, заявил, что Турция получает от России «все, что ей нужно, и с демпингом».

Видео дня

Встреча Путина и Эрдогана — что известно

2 августа турецкое издание Hurriyet сообщило, что российский диктатор может приехать в Турцию в конце августа. Называли также сроки — конец августа-начало сентября.

9 августа Эрдоган заявил, что намерен возродить соглашение по экспорту зерна по Черному морю, о чем говорил с российским диктатором в телефонном разговоре.

21 августа Эрдоган заявлял, что его встреча с Путиным откладывается, вероятно, до сентября. Тогда он не уточнил дату и место проведения возможной встречи.

По данным издания Yeni Şafak, Эрдоган сам поедет в Россию для встречи с Путиным.

25 августа в Кремле заявили, что встреча Эрдогана и диктатора Путина уже «готовится».