В Кремле заявили, что Путин говорил со Стуббом и Стёре о «первопричинах» войны и стабильности Европы

В Кремле рассказали о переговорах с Норвегией и Финляндией (Фото: REUTERS/Marina Lystseva)

Российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре обсуждал вопросы долгосрочного мира в Украине и безопасности в Северной Европе.

Заявление Кремля приводят российские пропагандисты.

В сообщении указано, что Путин напомнил о «первопричинах» войны против Украины.

«Было подчеркнуто, что достижение справедливого долгосрочного мира возможно лишь при условии полного учета законных интересов России», — говорится в сообщении.

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Кроме того, лидеры обсудили «обеспечение безопасности и стабильности в регионах Балтийского моря и на севере Европы».

Также утверждается, что разговор Путина со Стуббом и Стьоре состоялся по просьбе лидеров Финляндии и Норвегии.

Также российский диктатор заявил лидерами Норвегии и Финляндии, что закончить войну в Украине он может только с учетом интересов РФ.

Путин и лидеры Финляндии и Норвегии заявили, что и далее будут поддерживать прямые контакты по телефону, заявили в Кремле.

27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре провели в Хельсинки телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу урегулирования войны в Украине.

Стубб и Стёре подчеркнули, что Финляндия и Норвегия продолжат оказывать Украине свою многолетнюю поддержку. Они также отметили, что война должна закончиться, а переговоры — возобновиться.

23 октября пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и РФ планируется провести в Абу-Даби в первой половине ноября, однако точная дата еще не определена. По данным Sky News, в качестве места проведения переговоров также рассматривается Швейцария.

25 октября помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что запланированная встреча в трехстороннем формате будет «предварительной» и не стоит возлагать на нее завышенные надежды.