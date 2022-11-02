Как устроен Путин. Британский специалист по России описал борьбу личностей в голове диктатора 2 ноября, 15:03 Владимир Путин постоянно балансирует между своим сдержанным прошлым в КГБ и эмоциональным Путиным, считает британский эксперт (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Pool via REUTERS)

Известный британский специалист по России, старший сотрудник Эстонского Института внешней политики Джеймс Шерр считает, что президент России Владимир Путин постоянно балансирует между своим сдержанным прошлым в КГБ и эмоциональным Путиным, в которого он постепенно превращается.



Об этом он рассказал во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну.

«Существует, пожалуй, три Путина, и двое из них борются друг с другом. Первый Путин — это тот, о котором говорит Алексей Навальный. Это уголовный Путин, который распространил криминалитет по всей системе управления страны. Второй Путин – это Путин из КГБ, который ранее угрожал Западу. Но это самый, пожалуй, мирный Путин. Потому что, хотя КГБ занималось двойной моралью, изменами, всяческими брутальностями, он, как структура, был холодным, практичным, сдержанным», — рассказал Шерр.

Видео дня

Третьего Путина он считает самым опасным.

«Потому что он эмоционален, там злоба, паранойя, ненависть. Это длится уже долго», – сказал он.

По словам британского специалиста «происходит борьба между рациональным Путиным из КГБ и эмоциональным Путиным, и эта борьба между ними будет интенсифицироваться».

"Она не только будет продолжаться, но и приведет сначала к ухудшению ситуации, прежде чем наступит улучшение", - убежден Шерр.

Ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российский диктатор в целях безопасности использует двойников, которых может быть по меньшей мере трое.