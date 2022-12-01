Синдром самозванца. Путин постоянно пытается подтвердить свою легитимность — психолог 1 декабря, 14:48 Владимир Путин поверил в свою исключительность и может чувствовать комплекс самозванца, считает психолог Валентин Ким. (Фото:Сputnik/Valery Sharifulin/Pool via REUTERS)

Психолог и эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким в интервью НВ рассказал, что российский диктатор Владимир Путин постоянно пытается подтвердить свою легитимность, что говорит о наличии у него синдрома самозванца.



«Огромная проблема Путина в том, что он постоянно пытается подтвердить собственную легитимность. Дело в том, что у него явный синдром самозванца. Это синдром человека, который постоянно считает, что он занимает не свое место. А Путин — человек, всю жизнь находившийся на вторых ролях, был не фигурой, а фоном, таскал за кем-то чемоданы и т. п. , а после 40 с лишним лет неожиданно попадает на первую должность в государстве. Здесь он поверил в свою исключительность и одновременно может испытывать комплекс самозванца, что он случайный человек», — объяснил Ким в интервью НВ.

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По словам психолога, чтобы легитимизировать себя, Путину «постоянно необходимо делать какие-то чудеса».

«Он должен то оздоравливать экономику, то поднимать с колен страну, то укреплять армию, то присоединять территории. А когда это уже все было, ему остаются только чрезвычайные шаги. К примеру, полномасштабная война», — сказал Ким.

По его мнению, Путин под давлением обстоятельств, статуса и синдромов определился и решил сделать такой шаг, который сделает его, «скажем так, императором России навсегда и снимет с повестки дня необходимость постоянно оправдываться перед обществом и элитами, почему он занимает свою должность».

В ноябре международный обозреватель НВ Иван Яковина выразил мнение, что военные поражения, особенно отступление на юге Украины, лишили Владимира Путина легитимности в глазах наиболее ревностных последователей его агрессивного курса.