Трудности нарастают. У диктатора Путина заканчиваются варианты действий касательно Украины — Bloomberg

10 ноября, 15:52
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Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

У российского диктатора Владимира Путина заканчиваются варианты действий касательно Украины, сообщает Bloomberg.

В материале сказано, что приказ министра бороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу отступить из Херсона является серьезной неудачей на поле боя. В то же время решение Путина не ехать на саммит Большой двадцатки подчеркивает его уменьшающееся дипломатическое влияние.

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Журналисты обратили внимание на то, что Путин не присутствовал, когда его Шойгу и Суровикин объявили о выводе войск. Это связано с тем, что «Кремль не горит желанием ассоциировать» диктатора с поражениями, которые противоречат его заявлению о «присоединении» Херсона и трех других украинских территорий «навсегда».

Также риск того, что на саммите G20 Путин столкнется с жесткой критикой за свое вторжение в Украину «перевешивает любую потенциальную выгоду от участия».

Bloomberg сообщает, что при этом Путин не может рассчитывать на поддержку со стороны китайского лидера Си Цзиньпина или премьер-министра Индии Нарендры Моди.

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«Оба подали сигналы недовольства на прошлой неделе: Си предостерег от любого применения ядерного оружия, а министр иностранных дел Индии ясно дал понять в Москве, что развивающиеся страны испытывают „очень острую боль“ из-за того, что конфликт разжигает продовольственную и энергетическую нестабильность», — сказано в материале.

Bloomberg пишет, что несмотря на то, что трудности Путина внутри страны и за границей нарастают, пока нет никаких признаков того, что он готов сдаться и потребовать мира.

«Его пространство для маневра все равно сужается», — сказано в статье.

https://www.youtube.com/watch?v=dsir06y7UZ0&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Херсон G20 Война России против Украины

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