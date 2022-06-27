Накануне Путин срочно приехал в Кремль. Что пишут иностранные СМИ о новом ракетном обстреле Киева 27 июня, 13:35 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Спасателей поднимают на поврежденный российским обстрелом дом с помощью крана (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

26 июня, в день ежегодного саммита G7, Россия обстреляла ракетами жилой район Киева. В результате обстрела один мужчина погиб, его семилетняя дочь и жена, являющаяся гражданкой РФ были ранены. Кроме них пострадали еще четыре человека.

Предыдущий раз рашисты обстреляли Киев три недели назад — 5 июня. Тогда оккупанты нанесли четыре ракетных удара по Дарницкому вагоноремонтному заводу (ДВРЗ) на левом берегу Киева.

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В жилой дом в Киеве российская ракета попала в последний раз 28 апреля. Тогда в своей квартире погибла журналистка и продюсер Радио Свобода Вера Гирич, еще 10 человек пострадали. Всего Россия в тот день выпустила по Киеву пять ракет. Удары были нанесены во время визита генсека ООН Антониу Гутерреша в украинскую столицу. Он заявил, что шокирован произошедшим.

НВ собрал реакцию иностранных СМИ на новый ракетный обстрел Киева 26 июня.

«В первый день своей встречи лидеры Большой семерки попытались усилить экономическое давление на Россию, но ракетный удар по украинской столице ясно дал понять, что Москва не отступает», — пишет New York Times.

Издание предполагает, что новый удар по жилому дому был «сигналом неповиновения» со стороны РФ.

В еще одной статье NYT говорится, что в конце апреля еще Россия нанесла удар по тому же жилому комплексу в Лукьяновском районе Киева, и отмечается, что двое жителей из подвергшемуся нынешнему обстрелу дома подозревают, что он стал целью, так как расположен рядом с военным заводом.

AP подчеркивает, что ракетный удар по Киеву в воскресенье был «явной демонстрацией силы Кремлем» на фоне саммита западных лидеров, намеренных усилить военную и экономическую поддержку Украины.

«Россия говорит: «Мы можем делать это весь день. Вы, ребята, бессильны нас остановить. Россияне унижают лидеров Запада», — приводит издание слова генерал-лейтенанта в отставке, бывшего командующего силами армии США в Европе Бена Ходжеса.

В статье также отмечается, что Ходжес сказал Associated Press, что у России ограниченный запас высокоточных ракет, и «если они их используют, то только для специальных целей». При этом он добавил, что трудно понять, предназначались ли ракеты, запущенные в воскресенье, для поражения многоквартирных домов.

Washington Post со ссылкой на 55-летнего Алексея Бразицкого из обстрелянного жилого комплекса пишет, что целью ударов мог быть близлежащий завод. Бразицкий также подозревает Россию в преднамеренном нанесении ударов по жилым домам. Восемь лет назад он сбежал из оккупированного Донецка, где, по его словам, «россияне обстреливают гражданские дома». «Они, вероятно, делают то же самое здесь», — добавил Бразицкий.

По данным Sky News, дом и детский сад, поврежденные 26 июня российскими ракетами, расположены недалеко от склада, где, предположительно, хранится оружие.

«Эта военная цель сделала этот район особенно уязвимым. Это не первый случай, когда здесь гибнут мирные жители. Обгоревший многоквартирный дом по соседству с тем, который был разрушен сегодня утром, подвергся бомбардировке в апреле, когда Генеральный секретарь ООН находился с визитом в Киеве», — отмечает издание.

Financial Times пишет, что ракетные обстрелы побудили украинских чиновников призвать поставить в Украину больше средств ПВО. Издание приводит в качестве примера заявление главы Офиса президента Андрея Ермака.

FT тоже упоминает о заводах Укроборонпрома в районе, который подвергся обстрелу.

«Они нацелились на [заводы] уже в третий раз — и каждый раз промахивались», — передает издание слова сотрудника службы безопасности, имея в виду предыдущие российские удары в том же районе.



В статье отмечается, что признаки того, что Россия может усилить свои воздушные атаки на центральную и западную части Украины, появились в то время, когда европейские страны обещают больше поддержки украинским военным усилиям, а западная тяжелая артиллерия начинает прибывать на линию фронта.

The Telegraph обращает внимание на то, что за несколько часов до ракетного удара по Кииеву, около 23:00 25 июня, на видео попал путинский кортеж из шести черных автомобилей, «мчащихся по пустым московским улицам в сторону Кремля». Причина этой ночной поездки неясна, отмечает издание. Перед этим российский диктатор Владимир Путин встретился со своим белорусским союзником Александром Лукашенко, пообещав прислать ему ракеты, способные нести ядерные боеголовки.

Некоторые аналитики предположили, что ракетный удар по Киеву в воскресенье мог быть ответом на доставку в Украину высокоточных ракет с Запада, которые, как сообщается, прибыли несколько дней назад, пишет издание.



Telegraph также упоминает, что Минобороны России заявило, что ракета нанесла удары по украинским военным учебным центрам.

При этом расположенное рядом административное здание завода Артем, по словам местных жителей, служит в основном корпоративной штаб-квартирой компании, которая давно занимается производством гражданской электроники, говорится в статье.

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