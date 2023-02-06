Огромные потери россиян. Портников рассказал, на что надеется Путин 6 февраля, 18:10 Медикаменты, противогаз и фрагменты российской военной формы на руинах разрушенного украинским ракетным ударом ПТУ в Макеевке, которое россияне использовали в качестве казармы для мобилизованных (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Журналист Виталий Портников в эфире Radio NV объяснил, на что надеется российский диктатор Владимир Путин, когда идет на огромные потери своей армии в войне против Украины.

«Это может быть идея истощения украинских войск на определенных участках фронта, чтобы облегчить возможности своего наступления в будущем. Если вы все время штурмуете какие-то города с большими потерями для себя, вы точно знаете, что и враг ваш тоже несет потери. А мобилизационный ресурс у вас все равно в разы больше, благодаря количеству населения», — объяснил Портников в эфире Radio NV.

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Он отметил, что можно «сесть и математически найти ту точку, когда у врага закончится мобилизационный ресурс, а у вас он еще будет».

«Вы прекрасно знаете практику Второй мировой войны: русским абсолютно все равно, сколько своих людей положить для выполнения цели. Вся победа во Второй мировой войне была основана на этой идее: мы положим столько, сколько положим, пока у немцев не закончится мобилизационный ресурс. Вы помните битву за Берлин, когда говорили, что у немцев уже воевали школьники и пенсионеры? У немцев закончился мобилизационный ресурс», — напомнил журналист, отметив, что в битве за Берлин погиб миллион человек, в чем «не было никакого реального смысла».

По словам Портникова, похожая ситуация сейчас в Бахмуте и Соледаре — она имеет смысл только при условии ставки РФ на уничтожение мобилизационного ресурса противника, после чего надо будет объявить новую мобилизацию и наступать уже на пустые территории.

«Это то, что Владимир Путин может поставить [в качестве задания] своим военным. И это просто обычный калькулятор. Единственное, что не учитывается — западная военная техника, дальнобойная техника, то, что войска сейчас часто не встречаются лицом к лицу, как это было во Второй мировой войне. Они могут сделать эту задачу нереалистичной», — отметил он.

Журналист описал задачу, которую Путин мог бы дать российскому военному командованию:

«Просто воюйте с ними до последнего украинца. Ничего не нужно делать. Просто в какой-то день мы вам скажем, что украинцев там нет. И это то, что мы хотим. Потому что мы хотим, чтобы эта территория была очищена от нелояльного населения. Если этого нельзя добиться ракетными бомбардировками, уничтожением энергетики, давайте попробуем этого добиться, все время втягивая их в позиционные бои. Рано или поздно они закончатся, их не так много».

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 870 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 132160 своих военных.

