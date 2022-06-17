Вранье Кремля. Путин заявил, что Россия «не препятствует» экспорту зерна из Украины

17 июня, 17:42
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Диктатор Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Диктатор Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор Россия якобы «не препятствует экспорту зерна из Украины».

Об этом сообщает Интерфакс.

«Мы не препятствуем, ради бога. Не мы же заминировали черноморские порты Украины», — сказал он.

Диктатор утверждает, что Россия якобы «обеспечит безопасность проводки этих гражданских судов».

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«Вопроса нет», — сказал он.

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По его словам, зерно можно вывезти через Беларусь, Польшу, Румынию.

Диктатор считает, что зерно якобы может пойти «в оплату поставляемого оружия».

Страна-агрессор Россия намеренно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует вывозу по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре.

Кремль стремится спровоцировать голод в африканских странах, который приведет к волне миграции в Европу, надеясь оказать таким образом давление на ЕС.

Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну в Украине, в обмен на разблокировку украинских портов. США не будут отменять санкции против РФ в обмен на зерно, сообщало Politico.

https://www.youtube.com/watch?v=U0k5WfZdwks&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Путин Зерно Война России против Украины

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