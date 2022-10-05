Бред диктатора. Путин заявил, что «результаты» псевдореферендумов его «удивили»

5 октября, 17:49
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Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS)

Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин, комментируя «результаты» псевдореферендумов, заявил, что они его якобы «удивили».

Об этом сообщает российское пропагандистское информагенство РИА Новости.

«Меня результаты референдумов, откровенно говоря, самого несколько даже не только порадовали, но и удивили», — сказал диктатор.

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Путин считает «более чем убедительным» «результат» непризнанных Украиной и большинством стран мира псевдореферендумов.

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Диктатор соврал, что «результат» «абсолютно прозрачный» и «не подлежит никакому сомнению».

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

https://www.youtube.com/watch?v=1S8kK3USjgQ&t=12s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Псевдореферендум Война России против Украины

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