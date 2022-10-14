Путин сообщил, когда закончится «частичная» мобилизация 14 октября, 16:59 Путин также признал, что 16 тысяч мобилизованных уже находятся на фронте (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что «частичная» мобилизация в России закончится через две недели. Он также признал, что призванные в армию РФ меньше месяца назад уже находятся на фронте.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

По словам диктатора, в части уже направили 222 тысячи человек из запланированных 300 тысяч. Он добавил, что линия соприкосновения превышает тысячу километров, которую «охранять» только силами российских контрактников невозможно.

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Также, по словам диктатора, в подразделениях находится 33 тысячи мобилизованных.

Путин также признал, что 16 тысяч мобилизованных уже находятся на фронте.

«Вот я сказал, 222 тысячи у нас находится в войсках-формирователях, 33 тысячи человек мобилизованных находятся уже в подразделениях и 16 тысяч находятся в подразделениях, привлекаемых к выполнению боевых задач», — заявил он.

21 сентября Путин объявил «частичную» мобилизацию в РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе «частичной» мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек. По данным СМИ, призвать в РФ планируют миллион человек.