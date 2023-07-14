Эрдоган заявил, что Путин согласился с необходимостью продлить зерновое соглашение. В Кремле отреагировали

14 июля, 16:34
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Президент Турции Реджеп Эрдоган, 8 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Президент Турции Реджеп Эрдоган, 8 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Российский диктатор Владимир Путин согласился с необходимостью продлить зерновое соглашение. Об этом сообщает AFP cо ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Агентство Reuters также сообщает, что, по словам Эрдогана, Путиным согласился с необходимостью продлить зерновую сделку. Турецкий лидер добавил, что надеется на продление зернового соглашения с 17 июля.

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В свою очередь, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что «никаких заявлений, касающихся продления зерновой сделки, с российской стороны не было».

Россия угрожала разорвать зерновое соглашение, срок действия которого истекает в понедельник, 17 июля, поскольку якобы несколько «требований» по отправке зерна и удобрений за границу не были выполнены.

Ключевым требованием, которое выдвинула Москва является возобновление подключения российского аграрного банка Россельхозбанк к международной платежной сети SWIFT.

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Подключение к этому банку было прекращено ЕС в июне 2022 года из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее Reuters сообщал, что Гутерриш предложил Путину продлить зерновую сделку в обмен на подключение дочерней компании российского сельскохозяйственного банка к международной платежной системе SWIFT.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган зерновое соглашение

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