Путин согласился посетить Турцию после разговора с Эрдоганом 2 августа, 13:36 Российский диктатор Владимир Путин согласился посетить Турцию после разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом (Фото:Sputnik/Alexander Demyanchuk/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин согласился посетить Турцию после разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщила канцелярия Эрдогана после его телефонного разговора с Путиным.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Во время встречи лидеры двух стран договорились о визите господина Путина в Турцию», — говорится в сообщении.



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О датах визита не сообщается.

Объявленного в розыск Международным уголовным судом Путина не могут арестовать в Турции, поскольку Анкара не ратифицировала Римский статут, и решения МУС на территории страны не имеют юридической силы.



В пятницу, 28 июля, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что российский диктатор игнорирует запросы президента Турции Реджепа Эрдогана, который предлагает провести переговоры по продлению зерновой сделки.



Путин объяснил невозможность провести двусторонний телефонный разговор тем, что Эрдоган выбрал «неудобное время».

В свою очередь Эрдоган заявил, что его страна готова внести свой вклад в прекращение войны РФ против Украины, которая длится уже более 500 дней.

21 июля он сообщал о намерении обсудить с Путиным вопрос возвращения РФ к зерновой сделке.

7 июля президент Украины Владимир Зеленский встретился с Эрдоганом в Турции. 21 июля они провели телефонные переговоры. Главной темой было продление действия зернового соглашения.



17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста. Вместе с этим Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.