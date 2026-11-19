Глава Кремля Владимир Путин заявил, что не возражает против участия европейских представителей в переговорах по Украине. В то же время он выдвинул условие: сначала они должны приехать в Москву, чтобы обсудить свои предложения с российской стороной.

Об этом Путин заявил на пресс-конференции после трехсторонней встречи с лидерами Китая и США в Шэньчжэне, сообщает Русская служба BBC.

«Мы согласились с тем, что безопасность Украины должна быть вписана в европейскую безопасность. Но было бы странно обсуждать безопасность Европы без самой Европы. Поэтому мы согласились [на участие европейцев], но прежде всего они должны приехать в Москву, чтобы мы обсудили [это] с ними», — заявил он.

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Ранее Москва выступала против привлечения представителей Европы к трехсторонним переговорам между Россией, Украиной и США. Американская же сторона настаивала на их участии уже во время следующей встречи.

В ходе переговоров в Абу-Даби представители Великобритании, Германии, Франции, Италии и Еврокомиссии встречались только с украинской и американской делегациями. Официально к трехсторонним переговорам они не присоединялись.

Тогда глава российской делегации Владимир Мединский назвал европейских представителей «туристами».

16 ноября представительница Еврокомиссии Паула Пиньо сообщила, что Европейский союз примет участие в следующем раунде мирных переговоров по завершению войны России против Украины. Блок будет представлять команда, состоящая из представителей группы E5 и двух институтов ЕС.

Переговоры о завершении войны — что известно

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры Украины, США и России, по итогам которых стороны договорились о масштабном обмене пленными. После этого украинская делегация отдельно встретилась с европейскими представителями, также находившимися в ОАЭ.

12 ноября спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер около двух часов беседовали с Путиным в Кремле, а затем отправились в Дублин на встречу с Зеленским. Уиткофф заявил о подготовке следующего раунда переговоров, а Кушнер — о том, что на нем будут представлены европейцы. На следующий день лидеры ЕС согласовали формат представительства Европы: Евросоюз и пять стран — Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша.

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В то же время, 13 ноября, газета The New York Times со ссылкой на копию российского документа сообщила, что Москва вновь выдвинула требования 2021 года о возвращении границ НАТО к состоянию 1997 года. Высокий представитель ЕС Кая Каллас тогда же заявила, что Россия «расставляет ловушки» на переговорах и пытается дискуссией о европейской безопасности отвлечь внимание от собственной агрессии. «У нас есть один агрессор и одна жертва, и у агрессора нет проблем с безопасностью. Никто никогда на них не нападал», — подчеркнула она.

В тот же день Зеленский рассказал, что США впервые спросили Украину, выйдет ли она с Донбасса в случае вступления в НАТО. По его словам, если партнеры подтвердят пакет гарантий безопасности, он готов вынести это решение на общественное обсуждение.