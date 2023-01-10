Отправил месседж Западу. Путин согласен на репарации, но не на средства правительства — политолог 10 января, 18:21 По словам политолога Николая Давидюка, Владимир Путин согласен на выплату репараций Украине российскими олигархами (Фото:Sputnik/Sergei Fadeichev/Pool via REUTERS)

Политолог Николай Давыдюк в интервью Радио NV заявил, что российский диктатор Владимир Путин согласен на репарации Украины, но хочет, чтобы их выплачивало не правительство, а российские олигархи.

«Я уже говорил на NV, что Путин согласился на репарации. Единственная его просьба (он отправил этот месседж Западу), чтобы это были репарации не [за средства] правительства, а российских олигархов. Он обижен на них, что они не вернулись, что они держали деньги, хотя он их просил завести все деньги еще до начала войны», — сказал Давыдюк в эфире Радио NV.

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По словам политолога, соответствующие сигналы передавали российские дипломаты на Запад — «центральным европейским странам, одному из лидеров».

14 ноября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о привлечении России к ответственности за ее действия и принуждению к выплате военных репараций Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль говорил, что правительство хочет получить около 300—500 млрд долларов российских активов, замороженных в разных странах, и использовать средства на восстановление страны.

3 января издание Bloomberg сообщало, что правительство Германии готово арестовать российские активы, чтобы в дальнейшем передать их Украине.

Также сообщалось, что американские власти оказывают давление на Швейцарию, чтобы пустить замороженные там российские средства на компенсацию ущерба, нанесенного РФ Украине.