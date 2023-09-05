«Еврей покрывает нацизм». Путин снова разразился антисемитским высказыванием в адрес Зеленского 5 сентября, 18:44 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что «западные кураторы поставили во главе современной Украины этнического еврея», чтобы «прикрыть античеловеческую сущность» Украины.

Об этом сообщает Медуза.

Путин снова разразился диким антисемитским высказыванием в адрес президента Украины.

«Это делает ситуацию в высшей степени отвратительной, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и тех, кто возглавлял в свое время Холокост на Украине», — заявил он.

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В июне 2023 года Путин заявил, якобы со ссылкой на своих «друзей-евреев», что Зеленский «не еврей, а позор еврейского народа».

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман ответил кремлевскому диктатору, что гордится президентом Зеленским.