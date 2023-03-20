Путин заявил Си Цзиньпину, что Россия завидует Китаю 20 марта, 16:49 Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин заявил лидеру Китая Си Цзиньпину, что Россия завидует Китаю.

Во время встречи с лидером Китая в Москве Путин сказал, что Китай совершил «колоссальный рывок в своем развитии».

«Во всем мире это вызывает неподдельный интерес. Мы даже немножко вам завидуем. В Китае создана весьма эффективная система экономики и укрепления государства. Она намного более эффективна, чем во многих других странах. Это очевидный факт», — заявил Путин.

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20 марта китайский лидер Си Цзиньпин начал свой визит в Москву (20−22 марта), где его принимает российский диктатор Владимир Путиным. Для главы КНР это первый государственный визит в РФ за четыре года.

Си Цзиньпин стал первым мировым лидером, который лично встретился с Путиным после того, как 17 марта Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора. Путина теперь могут арестовать как минимум на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут.

