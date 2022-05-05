«Путин сильно проигрывает». В войне против Украины Россия потеряла больше войск, чем в Афганистане — экс-посол 5 мая, 11:53 Цей матеріал також доступний українською По данным Генштаба, в Украине с начала войны ликвидировали уже 24700 солдат РФ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Бывший посол Великобритании в РФ Эндрю Вуд заявил, что страна-агрессор Россия в войне против Украины уже потеряла больше своих солдат, чем во время войны в Афганистане, когда погибли 15 тысяч.

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Об этом сообщает Sky News.

«[Владимир Путин] долгое время до этого думал, что выиграет ее (войну — ред), но на самом деле он сильно проигрывает», — сказал он.

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По его словам, российский диктатор «не может выиграть войну в смысле достижения урегулированного результата».



«Никто в Украине не забудет, что он сделал, что сделали его силы и как он это сделал. Это само по себе поражение», — сказал он.

Бывший посол предположил, что Путин «попытается придумать какую-нибудь историю», чтобы объяснить медленное движение российской армии.

Отвечая на вопрос, возможны ли переговоры между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, Вуд заявил, что он не думает, что «будет реальный диалог, пока не станут ясны результаты в восточных регионах».

«Если Россия продолжит терять войска такими темпами, как сейчас, тогда можно будет говорить об отступлении России, по сути», — сказал он.

Вуд добавил, что если российский диктатор «победит, убив больше украинцев, это все равно не будет победой, потому что это не будет постоянным решением».

В четверг, 5 мая Генштаб Украины сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 24 700 своих солдат.

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