Прощай, газ. Почему «голубое топливо», вслед за нефтью, перестанет быть оружием Кремля 2 июля, 09:24 Эксклюзив НВ Оседлал трубу: Российский президент Владимир Путин использовал поставки газа для своих имперских амбиций (Фото:Коллаж НВ)

Путин пытается шантажировать Европу газом, но это тупиковая идея, поясняет во второй части интервью НВ Михаил Крутихин, партнер консалтинговой компании RusEnergy

Если одна из голов двуглавого орла на российском гербе — это нефть, то вторая, бесспорно, газ. Именно этот «дуэт» формирует львиную часть доходов бюджета РФ, а также является тем инструментом, с помощью которого российский диктатор пытается манипулировать Европейским союзом.

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Но государства ЕС все четче понимают, что находиться на газовом крючке у Путина нельзя. Тем более, когда тот развязал войну против Украины.

Старый свет пока не намерен вводить эмбарго на поставки российского газа — слишком сильно европейцы от него зависят. Но Евросоюз уверенно сокращает потребление «голубого топлива» из РФ.

К чему это приведет? Об этом НВ поговорил с Михаилом Крутихином, живущим в Норвегии партнером российской консалтинговой компании RusEnergy.

В первом части этой беседы Крутихин говорил о перспективах российской нефти. Теперь пришли очередь и газа.

— Газпром значительно сократил поставки в ЕС — до 100 млн. кубометров в сутки (три года назад этот показатель доходил до 500 млн. кубов в сутки). Но за счёт большей цены — около $ 1,3−1,4 тыс. за 1 тыс. кубов российская компания все равно получает за год те же $100 млн, что и ранее?

— Раньше долгосрочные контракты с Россией привязывались к корзине нефтепродуктов, поэтому цена формировалась на 93% от стоимости зимнего и летнего мазута. Сейчас где-то чуть ли не половина в этих корзинах формирования цены на природный газ — это привязка к стоимости газа на хабах, т. е. на платформах, где ведётся торговля газом в Европе. Поэтому, когда мы говорим о цене по долгосрочным контрактам на российский газ, то видим, что она сильно привязана к цене сжиженного природного газа. В контракте Газпрома с Венгрией, который сейчас заключается, говорится, что цена определяется ценой газа на ближайшем газораспределительном хабе (хаб Баумгартен, что находится в Австрии) плюс небольшая комиссия. Нет там никакой политики. Чистая коммерция. Сейчас очень высокие цены на европейском рынке, потому что приходится переманивать сжиженный природный газ с азиатского рынка, чтобы не остаться без газа в Европе. Поэтому в ЕС выше цены, чем в Азии, а раньше было наоборот.

— Одновременно и Россия способствует этому — перестает поставлять газ в некоторые европейские страны.

— Слишком много совпадений получается. В Газпроме отказались от сотрудничества с поляками, тут финнам перекрыли трубу, приостановили подачу российского газа через точку входа Сохрановка, сокращают прокачку по Северному потоку, якобы по техническим причинам. Значит, совершенно сознательно идет сокращение. Россия, как и Газпром, недоговороспособны.

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