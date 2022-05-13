Данные украинской разведки. Путин серьезно болен раком — Буданов 13 мая, 21:01 Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин серьезно болен раком, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Sky News.

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Также Буданов сообщил, что, по данным украинской разведки, в России уже происходит переворот с целью свержения Путина.

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«Европа видит в России большую угрозу. Они боятся ее агрессии. Мы воюем с Россией уже восемь лет и можем сказать, что широко разрекламированная российская мощь — это миф. Она не настолько сильна», — подчеркнул он.

Также, по данным Буданова, перелом в войне с Россией наступит в августе, а до конца года завершится большинство сражений.

В конце апреля британский таблоид The Sun опубликовал статью о том, что Путин болен раком и в ближайшее время его ждет операция.

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