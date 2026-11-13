Российский диктатор Владимир Путин делает ставку на ракетный террор против Украины и ослабление европейской поддержки Киева (Фото: Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин сделал четыре ставки на то, как выиграть войну в Украине. Две из них не оправдываются, говорится в материале The Wall Street Journal от 12 ноября.

Стратегии, основанные на том, что украинская армия потерпит поражение на поле боя или что администрация президента США Дональда Трампа заставит Киев согласиться на условия Москвы, терпят неудачу.

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Поэтому Путин, по данным WSJ, рассчитывает на два других плана: парализовать экономику Украины непрерывными ракетными ударами и атаками беспилотников, а также дождаться снижения европейской поддержки Киева.

В материале подчеркивается, что Путин остается приверженным своим первоначальным военным целям в Украине, заключающимся в разделении и подчинении страны, одновременно меняя европейский порядок безопасности.

Большинство экспертов полагают, что Путин, вероятно, подождет до 2027 года, чтобы увидеть, как сработают его стратегии, прежде чем решать, придерживаться ли выбранного курса или скорректировать его.

«Россияне будут ждать весны. Они хотят увидеть, к чему приведет ракетная кампания, а также кто победит на предстоящих президентских выборах во Франции. А затем они подведут итоги», — отметила директор по вопросам Евразии в американском Центре исследований проблем нераспространения Ханна Нотте.

После этого, по словам Нотте, Россия скорее пересмотрит свою стратегию, чем откажется от своих целей.

В материале говорится, что после возвращения Трампа в Белый дом Кремль надеялся, что он заставит Украину пойти на территориальные и другие уступки.

Однако Киев отверг давление со стороны США и требования Путина о передаче территорий.

Попытки Москвы добиться смягчения санкций и заключить экономические соглашения с США также практически не нашли отклика. Переход Конгресса под контроль демократов после промежуточных выборов в США может в январе осложнить дальнейшие усилия администрации Трампа по отмене санкций против РФ, пишет WSJ.

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«Путин болезненно осознает нынешние ограничения Трампа, именно поэтому он будет продолжать борьбу, пока ситуация в Украине не изменится или он не увидит определенных сдвигов в Европе», — отметила основательница консалтинговой фирмы R.Politik Татьяна Становая.

На фоне снижения успехов на фронте и рекордных потерь армии РФ Москва в последние месяцы усилила кампанию ракетных ударов и атак беспилотников по мирным городам Украины и ее критической инфраструктуре — от электростанций и складов до черноморских зерновых портов и мостов через Днепр.

Эта кампания грозит оставить украинские города практически без электроэнергии, отопления и водоснабжения в преддверии зимы, однако, как показывают опросы, украинцы не становятся более склонными к капитуляции.

Если непрекращающиеся ракетные удары приведут к гуманитарному кризису и остановке экономики Украины, это может сделать страну еще более зависимой от европейского финансирования. Кремль осознал, что Европа является ключевым союзником Украины — и ее потенциально уязвимым местом, отмечает WSJ.

Надежды Путина на победу в значительной степени основываются на том, что европейская политическая поддержка Украины рухнет до того, как бремя войны станет невыносимым для его режима в России.

Низкие темпы экономического роста в Европе, перегруженные системы социального обеспечения и высокие счета за энергоносители подрывают популярность действующих правительств, большинство из которых поддерживает Украину. Растет поддержка избирателями левых и правых популистов, которые зачастую проявляют большую симпатию к РФ.

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Так, во Франции в опросах лидирует правый кандидат в президенты Марин Ле Пен, которая уже пообещала сократить французское и европейское финансирование Украины.

А самой популярной партией Германии становится ультраправая Альтернатива для Германии (AfD), выступающая за закупку российского газа. В Италии, где в следующем году должны состояться национальные выборы, как в правоцентристском правительстве, так и в левой оппозиции есть партии, выступающие против помощи Украине.

При этом экономическая устойчивость России также не безгранична, отмечается в материале WSJ. Кремль пытается покрыть растущий финансовый дефицит, поскольку военные расходы составляют не менее трети государственных затрат. Региональные власти, испытывающие нехватку средств, уже резко сократили выплаты семьям погибших солдат. Эксперты называют финансовую систему РФ «очень нестабильной».

Оценки Института изучения войны свидетельствуют о том, что мирные переговоры не изменили позицию Путина в отношении Украины. Он отказывается принять любой из предложенных вариантов будущей демилитаризованной зоны в послевоенной Украине и настаивает на полном контроле над как минимум четырьмя областями.