20 ноября 2026 года, на фоне массированной российской атаки на Украину, кремлевский диктатор Владимир Путин призвал украинцев, в частности военнослужащих ВСУ, переходить на сторону России и объединяться с ней.

Циничное заявление он сделал в интервью сербскому режиссеру Эмиру Кустурице для фильма «Наше крещение. Предстоятель», посвященного 80-летию патриарха-пропагандиста Кирилла, сообщают российские СМИ.

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«Я хотел бы сказать: переходите на нашу сторону, потому что она является нашей общей стороной. Вот на общую сторону, на правильную сторону истории и переходите», — заявил диктатор.

Также диктатор попытался переложить ответственность за войну и «развал внутри страны» на украинские власти. О регулярных ударах российских ракет и дронов по городам и инфраструктуре Украины он почему-то не упомянул.

Диктатор также высказался о западных странах, поддерживающих Украину во время войны. Он заявил, что иностранные партнеры якобы помогают Украине лишь ради собственных интересов, а не ради украинцев.

Эти заявления прозвучали особенно цинично на фоне массированной атаки российской армии на Украину 20 ноября. Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал эту атаку одной из самых мощных: войска РФ применили около 100 ракет и 400 дронов.

В Киеве гремели многочисленные взрывы; в результате ударов были повреждены Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный мосты. В столице также возникли перебои с водоснабжением и электроэнергией. Известно о гибели троих сотрудников водоканала и 15 раненых.

Утром Россия нанесла массированный удар по западным областям Украины. Во Львове в результате атаки погибли два человека. По данным областной военной администрации, оккупанты нанесли удар по железнодорожной станции Скнилов.

Взрывы также прогремели в Ивано-Франковске и других регионах. «Укрэнерго» сообщило об аварийных отключениях электроэнергии во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях из-за российской атаки на объекты энергетики.

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Во время массированной российской атаки на Украину ракеты и беспилотники РФ также нарушили воздушное пространство Польши. Две крылатые ракеты (вероятно, Х-101) и один реактивный дрон РФ пересекли границу с Польшей и упали в трех разных местах — в Подкарпатском и Люблинском воеводствах, сообщил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Всего польские военные отслеживали 11 потенциальных воздушных угроз.