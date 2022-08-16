Безумный диктатор. Путин соврал, что США «пытаются затянуть» войну России против Украины
Диктор Путин сделал ряд очередных бредовых заявлений (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)
Российский диктатор Владимир Путин соврал, что США якобы «пытаются затянуть» войну РФ против Украины.
Об этом сообщает пропагандистское информагентство РИА Новости.
«Ситуация в Украине подсказывает, что США пытаются затянуть этот конфликт», — сказал диктатор.
Путин также сделал очередное бредовое заявление о том, что Запад якобы «пытается удержать гегемонию, реализуя политику сдерживания».
По мнению диктатора, Запад якобы «подрывает альтернативные пути развития других стран» и «пытается заставить независимые государства подчиниться своей воле, чтобы сохранить доминирование и паразитировать».
Страна-агрессор РФ несет огромные потери в войне против Украины. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 43 900 своих военных.
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