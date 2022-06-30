Путина переиграли. Что российский диктатор считает фундаментальным поражением в Украине — Климкин 30 июня, 19:26 Бывший глава МИД Украины заявил, что российский диктатор Владимир Путин считает Революцию Достоинства фундаментальным поражением в Украине (Фото:Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS)

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал в интервью Радио НВ, что российский диктатор Владимир Путин считает фундаментальным поражением в Украине свержение пророссийского президента Виктора Януковича в результате Революции Достоинства в 2014 году.

Климкин рассказал, что при попытке созвать представителей стран, подписавших Будапештский меморандум, в МИД РФ заявили, что Украина его якобы нарушила «путем организации путча на Майдане».

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«У Путина это сидит очень глубоко в сознании, поскольку он считает, что тогда его переиграли. И не просто переиграли, а нанесли ему фундаментальное поражение», — уверен экс-глава украинского МИДа.

В ночь с 21 на 22 ноября 2013 года более тысячи человек собрались на Майдане Незалежности в Киеве, чтобы выразить протест из-за приостановки властями движения в Евросоюз — эта дата стала началом Революции Достоинства и приговором для пророссийского режима Виктора Януковича.

18−20 февраля 2014 года в центре Киева погибло наибольшее число участников трехмесячных протестов — почти 100 человек.

22 февраля 328 народных депутатов поддержали постановление Верховной Рады о самоустранении Виктора Януковича с поста президента Украины. Парламент назначил внеочередные выборы президента на 25 мая 2014 года.

Кроме того, Рада вернула в действие Конституцию 2004 года; поддержала законопроект о декриминализации статьи, по которой была осуждена Юлия Тимошенко (что легитимизировало ее освобождение из Качановской колонии). Также был отправлен в отставку и. о. министра внутренних дел Виталий Захарченко.

Председатель парламента Владимир Рыбак тоже подал в отставку, новым спикером был избран Александр Турчинов.

В феврале-марте 2014 года после падения в Украине режима президента Виктора Януковича Россия провела спецоперацию по оккупации Крыма, инспирировала выступление сепаратистов в Луганской и Донецкой областях и пошла на прямое военное вторжение в августе 2014 и феврале 2015 годов.

Будапештский меморандум (Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия) — международное соглашение, заключенное 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией. Документ, подписанный после добровольного отказа Украины от ядерного оружия на начале 90-х, вступил в силу с момента подписания. В 1995 году Генеральная Ассамблея ООН утвердила его как официальный документ, обязательный для выполнения всеми участниками. Документ должен был обеспечить Украине безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия.



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