«Путин считает себя Сталиным 2.0». Диктатор будет идти по пути эскалации до конца. Почему окружение слепо следует за вождем в могилу — Мартыненко 30 сентября, 17:39 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Генеральный директор Интерфакс-Украина Александр Мартыненко в интервью Радио НВ рассказал, что думает об аннексии оккупированных украинских территорий; окружение диктатора Путина, следует за ним в могилу, а также об угрозе применения ядерного оружия.

— Объявит Путин о присоединении оккупированных украинских территорий Запорожской и Херсонской, Донецкой, Луганской областей в состав России. Соберутся российские депутаты и тоже что-то там проголосуют. Что от этого кардинально меняется?

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— Для нас ничего, потому что война есть война и она продолжается, будет продолжаться. Это просто свидетельствует лишний раз о намерении России, что [речь идет] не об отдельных территориях, а об уничтожении Украины, захвате всей Украины. Думаю, в их планах, если удастся (а мы надеемся, что нет) отхватить еще какой-то клочок территории и они там тоже моментально проведут «референдум» и тут же присоединяют народ какого-то района какой-то области.

Поэтому это просто свидетельство о намерениях, что никаких разговоров, договоренностей, мирных инициатив быть не может, на что надеется весь мир, включая Китай, Индию и другие страны. Путин ясно показывает, что ничего этого не будет, поэтому это просто свидетельство того, какая это война: война на уничтожение. Мы и так это знали, просто он это подтверждает всеми своими действиями.

— Многие эксперты высказывали предположение, что если Путин официально аннексирует украинские территории, то он таким образом повышает ставки для переговоров. Я не очень понимаю, а где здесь повышение ставок?

— Это никакое не повышение ставок. Эти все шаги делают невозможными переговоры. Это сигнал, что никаких переговоров не будет.

Да, есть такая экзотическая версия, что он объявит: мы присоединили эти территории, это Россия, а теперь давайте будем прекращать огонь, садиться за стол переговоров. Я в это не верю, честно говорю.

Теоретически: возможно все, конечно, потому что никто не знает, как прогнозировать действия человека, находящегося в таком неуравновешенном состоянии. Конечно, все может быть. Но по логике, по всем событиям последнего времени, если есть выход двумя путями — эскалация и деэскалация — он выбирает, конечно, эскалацию, причем идет по этому пути уже постоянно и, думаю, будет идти еще долго — до самого его конца.