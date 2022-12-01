«Нетипичный для него шаг». Почему Путин начал полномасштабную войну в Украине — мнение психолога 1 декабря, 13:34 По мнению психолога, Путин мог поверить в свою избранность, потому что долго был при власти (Фото:Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin via REUTERS)

Психолог и эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким в интервью НВ высказал мнение, что развязывание полномасштабной войны против Украины — нетипичный шаг для российского диктатора Владимира Путина и объяснил, почему Путин все-таки его совершил.



«Агрессия Путина после 24 февраля (все прекрасно понимают, что это была воля одного человека, чтобы эту агрессию направить) — это очень нетипичный для него шаг. Путин — достаточно здравомыслящий и очень осторожный человек, которому характерно действовать постепенно, не отвечать сразу», — сказал Ким НВ.

Видео дня

По словам психолога, российский диктатор склонен запоминать обиды, накапливать их, трансформировать во что-то, заранее готовиться, и уже потом с помощью действительно каких-то спецопераций наносить вред своему противнику.

«Путин вообще не харизматичный лидер, он не выходец из военной среды, он спецслужбист, а это система, действовавшая именно спецоперациями, диверсиями. То есть незаметно нанести максимальный ущерб как можно меньшей ценой», — напомнил он.

Ким подчеркнул, что начав полномасштабную войну, Путин сделал то, что никогда не делал и «через колено сломал свой Совет безопасности».

«Этот шаг сложно объяснить только с точки зрения политики или психологии. Полагаю, важнейшее изменение в поведении Путина произошло не сейчас, не в последние месяцы, а до этого. Думаю, это связано не только с тем, что он получил какую-то информацию, но и с тем, что длительное пребывание при власти вызывает трансформацию личности. Власть — довольно токсичная вещь и неподготовленная, неустойчивая личность, склонная к таким низким проявлениям, очень страдает от этого. Путин, находясь длительный срок у власти, действительно претерпел некоторые изменения и, кажется, за эти годы окончательно поверил в свою избранность, потому что ему доступно все, и он может сделать все, что угодно», — сказал психолог.

Он также предположил, что окружение Путина могло ожидать от него шага, который окончательно оставил бы его у власти навечно.

Ранее врач-невролог Александра Щебет в интервью НВ сказала, что у Путина точно есть гибрис-синдром — утрата адекватной оценки ситуации, вызванная чрезмерными успехами в получении и удержании власти.

