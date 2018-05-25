25 мая 2018, пятница

Путин: Сбившая MH17 ракета не принадлежала России

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Владимир Путин

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что сбившая малайзийский Боинг-777 рейса MH17 ракета не принадлежала ВС РФ.

Путин выразил уверенность, что самолет рейса МН17 не мог быть сбит российской ракетой.

"Нет, конечно. Повторяю там несколько версий, в том числе, и версия, что это ракета украинской армии, и самолет, и так далее", - цитирует Путина РИА Новости.

24 мая Международная следственная группа в Нидерландах заявила, что малазийский Боинг рейса MH17 под Донецком был сбит ракетой российского ЗРК Бук. Следователям удалось выяснить, что Бук принадлежал 53-ей зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, которая базируется в Курске.

Австралия и Нидерланды официально возложили на Россию ответственность за  уничтожение малайзийского Боинг-777 и не исключили обращения в суд. В свою очередь, НАТО и ЕС призвали Москву согласится с фактами и взять на себя ответственность за катастрофу рейса МН17.

Россия же выводы международного следствия отвергает. 

 

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