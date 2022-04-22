Сатана 2.0. Как Путин бряцает ядерными ракетами, чтобы скрыть неудачи России в войне против Украины 22 апреля, 09:44 Цей матеріал також доступний українською Испытания ракеты Сармат, 20 апреля 2022 года (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин изо всех сил пытается придать угрожающий вид рутинным испытаниям новой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат, но это, вероятно, лишь способ отвлечь внутреннюю аудиторию от проблем наземной операции в Украине, говорится в материале CNN.



Президент России заявил, что успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Сармат, известной на Западе как Сатана II и способной доставить несколько ядерных боеголовок до континентальной части Соединенных Штатов, «заставит задуматься тех, кто пытается угрожать России».

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Но западные эксперты охарактеризовали это испытание как «бряцание ядерным оружием», заявив, что угроза Штатам или их союзникам «чрезвычайно низка». Они предполагают, что истинная мотивация Путина заключалась в том, чтобы отвлечь свою внутреннюю аудиторию от недавних военных неудач России, таких как потопление флагмана Черноморского флота Москва.

Министерство обороны России заявило в среду, что провело испытательный пуск ракеты Сармат из шахтной пусковой установки на государственном космодроме Плесецк в Архангельской области в направлении полигона Кура на дальневосточном полуострове Камчатка.

Этот пуск стал самым масштабным тестом ракеты, которая впервые была испытана в декабре 2017 года, после чего сразу же прозвучали восхваления со стороны Путина.

Он не раз хвастался мощью ракеты. В 2018 году Путин упомянул Сармат как одно из многих новых вооружений, которые сделают оборону НАТО «совершенно бесполезной».

Однако официальные лица США в том же году посчитали его замечания преувеличениями; аналогичной точки зрения они придерживаются и после вчерашних испытаний. Отметичается, что Москва проинформировала Вашингтон перед тестом ракеты, как того требуют международные соглашения, и что США отследили запуск.

«Такие испытания являются обычным делом, и это не стало неожиданностью. Они не считались угрозой для Соединенных Штатов или их союзников», — заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Путин занимается «бряцанием ядерным оружием», сказал CNN бывший начальник отдела операций ЦРУ в России Стив Холл. По его словам, вероятность удара по США была крайне низка.

Ребрендинг Сатаны ﻿

По мнению аналитиков, запуск следует рассматривать не как непосредственную угрозу Западу, а как очередной шаг российской программы межконтинентальных баллистических ракет.

Когда Сармат поступит на вооружение, он полностью заменит советские межконтинентальные баллистические ракеты Воевода, которые НАТО обозначает как SS-18 Сатана.

Директор проекта ядерных исследований Федерации американских ученых Ханс Кристенсен считает, что разработка жидкотопливного Сармата напоминает «подтяжку лица» оригинальной ракеты Сатана. По его словам, у этой ракеты те же возможности, что и у SS-18, но «вероятно, есть и некоторые усовершенствования».

Как и SS-18, Сармат может нести 10 или больше ядерных боеголовок независимого наведения с дальностью действия до 18 000 километров, отмечали в Центре стратегических и международных исследований (ЦСМИ). Этого достаточно, чтобы они достигли континентальной части США.

Ракета также оборудована гиперзвуковым планирующим блоком для доставки боеголовок, говорится в информационном бюллетене ЦСМИ.

Кристенсен сказал, что примерно в течение года Россия модернизировала шахты для Сарматов. Он также обратил внимание на то, что эта ракетная программа несколько раз притормаживала. ЦСМИ сообщал, что ее развертывание было запланировано еще в прошлом году.

По мнению Кристенсена, Сармат, как и любые ракеты шахтного базирования, скорее всего, будет находиться в состоянии более высокой боеготовности, чем межконтинентальные баллистические ракеты на мобильных пусковых платформах. Это связано с тем, что шахты стационарны и потому более уязвимы для удара противника.

Отвлечь внимание от гибели Москвы

По словам аналитиков, этот запуск также следует рассматривать в свете недавних военных неудач России, и, вероятно, Путин использовал его для отвлечения внимания своей внутренней аудитории.

С точки зрения перспектив России, война в Украине идет не очень хорошо. Конфликт, который Москва первоначально предполагала завершить в течение нескольких дней, тянется уже второй месяц. Усилия армии РФ застопорились из-за решительного и высококвалифицированного украинского сопротивления, а также из-за прозаических проблем, таких как нехватка грузовиков, некачественная логистика и опора на плохо обученных призывников.

А буквально на прошлой неделе Россия потеряла один из самых заметных своих военных ресурсов — ракетный крейсер Москва затонул в Черном море. Потеря корабля вызвала замешательство в Кремле, где признали, что судно пострадало от катастрофического пожара, но не подтвердили заявления Украины о том, что оно было поражено противокорабельными ракетами.

Столь громкие провалы породили острую нужду Путина в позитивных военных новостях, которые можно было бы «скормить» внутренней аудитории, и вчерашний запуск был призван стать одной из них.

В то же время эксперты полагают, что за одержимостью России демонстрацией такого оружия, как Сатана II, стоят более глубокие и фундаментальные проблемы ее вооруженных сил.

«Часто гламурные военные диктатуры предпочитают эффектное оружие, они покупают причудливые самолеты и причудливые танки, отказываясь от менее претенциозных», — говорил CNN в апреле Филлипс О’Брайен, профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс (Шотландия).

После вчерашней презентации в Плесецке он повторил эту мысль в Twitter, заявив, что «это весьма попахивает гитлеровским „чудо-оружием“ времен Второй мировой войны».

«Чудо-оружием», по его словам, на самом деле была «немецкая пропаганда, создававшая впечатление, что у Германии есть шанс выиграть войну, когда дела шли очень плохо. Это оружие порой действительно существовало, но использовалось в основном для того, чтобы отвлечь немецкий народ».

О’Брайен отметил, что Путин использовал «гитлеровскую риторику, хвастаясь тем, что Сармат — якобы лучшая ракетная система в мире».

«[Он] пытается внушить россиянам уверенность и гордость за технологическое превосходство, в то время как война выявляет постоянные недостатки в способности российских вооруженных сил управлять сложными системами», — сказал эксперт.

Нет перелома в войне

Если говорить о ситуации с наземной операцией в Украине, то, как считают аналитики, испытание баллистической ракеты не будет иметь никакого практического эффекта. Это стратегическое оружие, предназначенное для нанесения ударов по Соединенным Штатам, как и предшественница Сармата SS-18.

Но все равно угрозы Путина следует рассматривать в более широком контексте.

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Как и у России, у Соединенных Штатов есть свои межконтинентальные баллистические ракеты, а также подводные лодки с баллистическими ракетами и стратегические бомбардировщики, способные нести ядерные боеголовки, которые должны стать для Путина мощным сдерживающим фактором, если он когда-либо решит применить свою Сатану 2.0.

Спикер Пентагона Кирби заявил Fox News Sunday, что Вашингтон уверен в своих баллистических ракетах.

Впрочем, в отличие от России, США прикладывают усилия, чтобы избежать обострения напряженности демонстрацией своих ракетных программ. Ранее в этом месяце были отменены плановые испытания американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III — и именно по этой причине.

«Думаю, что в то время было разумным решением остановиться и не проводить запуск. Учитывая более ранние события, связанные с вторжением РФ, это было правильно», — сказал Кирби.

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