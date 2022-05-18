«Путин гоняет танчики по карте». Кто в России руководит «спецоперацией» и какой сюрприз для Белгородской области — интервью с аналитиком CIT 18 мая, 22:14 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Трофейный танк, который теперь сражается против российских захватчиков (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр / Facebook)

Исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов считает, что российский диктатор Владимир Путин сам руководит боевыми операциями в Украине. Однако, добавляет аналитик, из-за 20 лет «отрицательной селекции» армии РФ, у него нет опытных генералов, которые могли бы успешнее вести войну.

Война России против Украины — главные события 18 мая

В интервью Радио НВ Михайлов рассказал, что происходит на восточном и южном фронтах войны, а также предположил, какой город украинцам будет освобождать легче всего.

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— Генеральный штаб сообщает о том, что на Донбассе российская армия наступает. Насколько масштабно это наступление? И какие вы видите риски, перспективы?

— Еще в апреле все опасались, а российская армия надеялась, что наступление будет масштабнее, чем сейчас. Существовали планы окружить всю территорию Донецкой области, образовать огромный котел, в котором оказались бы почти все силы украинской Операции объединенных сил на Донбассе.

Но мы видим, что сил у России для такого наступления недостаточно, поэтому они сосредоточены на нескольких направлениях. Во-первых, это северодонецкий и лисичанский, по всему периметру которого совершаются атаки. Они пытаются окружить Северодонецко-Лисичанскую агломерацию и войти в Северодонецк, взять его под свой контроль.

Также мы видим, что есть определенное продвижение по лиманскому направлению, где российские захватчики пытаются отбросить украинцев с плацдарма на северном берегу Северского Донца. Это очень важно, потому что этот плацдарм может использоваться в дальнейшем для украинского контрнаступления.

— Что происходит вокруг реки Северский Донец? Можете подробнее рассказать?

— Северский Донец действительно очень проблемная преграда и для россиян, и для украинцев. Обе стороны неоднократно уничтожали понтонные переправы противника, но есть информация, что украинцы якобы контролируют несколько поселков именно на берегу, который почти весь захвачен российскими войсками. Украинцам удалось сделать определенную успешную переправу, а россиянам пока это не удается.

Мы все видели эти бои под Белогоровкой, где была уничтожена техника почти двух батальонно-тактических групп, которые пытались соорудить там переправу.

— Они уверенно идут ко взятию в кольцо этого региона в Донецкой и Луганской области?

— Их передвижение идет очень медленно — один или два километра в сутки. Это значит, что настоящее окружение они смогут сделать, если это им удастся, только через неделю или несколько недель. За это время, надеюсь, украинская армия сможет подготовить, например, контрнаступление, которое должно облегчить ситуацию. А мы не видим эдакого блицкрига.

— Эти военные, которые сейчас задействованы на Донбассе, Харьковщине, Херсонщине, это те же подразделения, которые вышли из Киевщины, Черниговщины?

— Да, они участвуют в этих действиях. Это подразделения западного военного округа, восточного, центрального.

— С каждым днем журналисты все больше идентифицируют военных и преступления, которые они совершали на Киевщине. Если они находятся где-то в Донецкой или Харьковской области, то могут читать эти новости, слушать опубликованные свои разговоры с женами. Как это влияет на их боевой дух?

— По-моему, прежде всего те, кто знает, что они совершили какие-то преступления, будут отказываться от отправки на Донбасс, а это вполне возможно. В РФ им за это грозит увольнение из вооруженных сил, но они в так называемом мирном времени не могут быть привлечены к какой-либо уголовной ответственности. Если у них есть возможность отказаться от отправки на Донбасс, то, я считаю, те, кто совершил преступления, это делают.

— Один из батальонов ВСУ вышел на границу с РФ в Харьковской области, но, насколько я понимаю, российские войска остаются вокруг Изюма. Какая ситуация в Харьковской области? Что реально означает для фронта это уведомление, что один из батальонов вышел на границу с Россией? Это очень большая победа или какой-то маленький паззл?

— Это первое успешное украинское контрнаступление, которое определяет существенную важность, чем тактическую.

Сейчас российская артиллерия больше не может наносить удары по Харькову, за исключением реактивных систем залпового огня и каких-то тяжелых орудий, например, пион. Также выход к границе дает украинским бойцам возможность угрожать российским каналам снабжения на изюмском направлении в районе города Волчанск, на украинской стороне границы. Это делает ситуацию со снабжением еще хуже, чем она сейчас там есть.

— Боевые действия могут перейти в соседнюю Белгородщину?

— Как видим, это уже происходит в порядке артиллерийских обстрелов. Российская артиллерия с территории Белгородской области наносит удары по украинским войскам, а украинская артиллерия, конечно же, отвечает.

Я не считаю возможным, что туда пойдут украинские военные с минометом на какие-то населенные пункты, но артиллерийские [обстрелы] будут продолжаться. Это уже неприятный сюрприз для жителей Белгородской области, которые не считали, что эта война придет к ним домой.

— Поступила информация, что в Запорожской области российские войска уже окапываются и готовятся отражать наступление. Какова ситуация на юге страны? Насколько труднее будет проводить контрнаступление там для украинских военных?

— Это было очень неожиданно. Считалось, что именно из Запорожского направления будет [часть] этого большого наступления, которое должно было взять в котел всю территорию Донецкой и Луганской областей, но этого не произошло. Это значит, что у московитской армии недостаточно сил, дабы проводить наступление еще и на этих направлениях.

С другой стороны, будет крайне сложно украинцам. Я считаю, что если контрнаступление произойдет на том направлении, то гораздо легче это будет делать на херсонском направлении, прежде всего. Там тоже фронт стагнирован. Но Херсон [находится] по ту сторону Днепра, поставки в Херсон украинцам будет гораздо легче нарушить и освободить город, потому что у россиян нет мотивации защищать именно Херсон. И им действительно было бы даже легче строить свою оборону именно по Днепру. Херсон украинцам будет проще вернуть под контроль и освободить город.

— The Guardian сообщало, что Путин планирует операции на Донбассе на уровне полковника и даже бригадного генерала. Возможно, у вас есть какая-то инсайдерская информация от своих источников, действительно ли это может соответствовать правде?

— К сожалению, у нас нет таких достоверных источников, но даже в нашей команде имеются разногласия по этому вопросу. Мои коллеги в это не верят, а я считаю, что да, это вполне возможно. Путин — человек, никогда не игравший в какие-то стратегические игры. Сейчас он, по моему мнению, играет в какую-то большую игру, двигает танчики по карте или что-нибудь в этом роде. Он очень не любит внутреннюю политику, а от внешней политики сейчас отрезан, за исключением каких-либо звонков от Макрона. Единственное, что у него осталось, — это руководить именно этой операцией.

Поговаривают, это якобы мешает путинским генералам делать свое дело. Но вопрос в том, что, например, у Гитлера были генералы с очень большим опытом, которым он на самом деле мог не мешать. У Путина нет таких гениев — 20 лет «отрицательной селекции», как говорится. Там нет кого-нибудь, кто мог бы ему противоречить, мог бы провести операцию в каком-то правильном направлении. То есть, то ли Путин гоняет эти танчики по карте, то ли [начальник Генштаба РФ Валерий] Герасимов — на самом деле это не очень большая разница, по моему мнению.

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