Переворот против Путина. Российский диктатор сам открыл путь к своему свержению — Фейгин

18 июля, 13:55
Марк Фейгин считает, что Владимир Путин открыл путь к насильственному свержению собственного режима, закрыв пути ненасильственного изменения ситуации в РФ и начав войну против Украины (Фото:Спутник/Микхайл Климентьев/Кремлин в REUTERS)

Марк Фейгин считает, что Владимир Путин открыл путь к насильственному свержению собственного режима, закрыв пути ненасильственного изменения ситуации в РФ и начав войну против Украины (Фото:Спутник/Микхайл Климентьев/Кремлин в REUTERS)

Российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы и Youtube-обозреватель Марк Фейгин в интервью НВ заявил, что российский диктатор Владимир Путин сам открыл путь к своему свержению.

Фейгин отметил, что вариантов ненасильственного изменения ситуации в России нет, «потому что у власти есть все оформившиеся рычаги, чтобы вообще никак не дать такому возникнуть».

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«Но с учетом ситуации войны, вступительные изменились, что привело к другим подходам, оценкам, к другой смелости, решительности. Сам Путин открыл путь к насилию. Теперь так можно: зайти на территорию другого государства и убивать людей. Значит, и к нему можно прийти и убивать. В таких условиях насилие перестало быть каким-то табу», — объяснил он.

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Также Фейгин согласился, что нынешняя ситуация в России похожа на Первую мировую войну и Октябрьскую. «революцию», произошедшую после нее.

По его мнению, война может ужесточить революционные настроения в России.

«Главный тезис „Войну империалистическую — в гражданскую“ никуда не делся. При Романовых, начиная с 1907 года, с первой Государственной думы и до четвертой, был прогрессивный политический блок, были предпосылки существования определенной альтернативы внутриполитическому пространству. Сейчас такого вообще нет. Сейчас все приближается к некоему сталинскому стандарту, даже не к брежневскому. Насилие как инструмент больше не является чем-то запрещенным», — отметил российский оппозиционер.

Ранее российский оппозиционный политик Илья Пономарев скептически оценил информацию СМИ об опасениях диктатора Владимира Путина, что кто-то из российских генералов может стать популярным на фоне войны против Украины.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Россия Владимир Путин Интервью НВ Марк Фейгин Переворот Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины

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