«Сказал, что повесит за яйца». Брат Саакашвили заявил, что экс-президента Грузии казнят по решению Путина 11 апреля, 13:00 Митинг в поддержку Саакашвили в Тбилиси (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Брат Михеила Саакашвили Давид Саакашвили в интервью Radio NV заявил, что бывшего президента Грузии казнят по решению российского диктатора Владимира Путина.

«Мы сейчас в прямом эфире видим казнь, которую ему присудил, конечно же, Путин. У нас была война еще в 2008 году. И после этого Путин заявил, что он повесит Саакашвили "за яйца". Человека казнят», — заявил Давид Саакашвили в эфире Radio NV.

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Он подчеркнул, что если его брата не перевести сейчас в специализированную клинику, он погибнет.

По словам брата Михеила Саакашвили, экс-президент Грузии весит менее 60 кг и не может встать с постели.

7 апреля экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил в публикации Politico, что он умирает, а в его организме есть признаки отравления тяжелыми металлами.

По словам экс-президента, он страдает множеством серьезных заболеваний, все они развились в заключении.

«Также становится все более очевидным, что я скоро умру, если не получу надлежащую медицинскую помощь за пределами страны», — подчеркнул он.

Михеил Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию перед местными выборами осенью 2021 года. Он не был в стране с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция в 2013 году.

В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим обвинениям. По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего обращения состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за границей.

В ноябре 2022 года адвокат политика Шалва Хачапуридзе отметил, что у Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез. В феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили, и призвал отпустить его на лечение в Украину или в другую страну.

В тот же месяц Тбилисский городской суд отказался освободить Саакашвили по состоянию здоровья. 2 марта Апелляционный суд принял аналогичное решение.