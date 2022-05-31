«Консенсус, который утвердил Путин». В Кремле решили, что будут делать с оккупированными украинскими территориями — советник главы МВД 31 мая, 12:19 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською В Мариуполе транслируют пропаганду и выступления российского диктатора Владимира Путина. 30 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский диктатор Владимир Путин решил аннексировать оккупированные территории Украины, сообщил в эфире Радио НВ советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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«Их победой будет определено то, что они вернули в „родную гавань“ очередные территории. Они будут идти, пока смогут идти. <...> Два с половиной месяца они колебались, что делать с этими территориями — что-то отдать в обмен, где-то создать ХНР или еще что-то. Сейчас они приняли решение о том, что они аннексируют территорию. Больше колебаний по этому поводу в их политикуме нет. Это консенсус, который утвердил Путин», — рассказал Денисенко.

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Речь, по словам советника главы МВД, о Херсонской, частично Запорожской, Донецкой и Луганской областях — территориях, которые сейчас оккупированы россиянами.

«К сожалению, для нас ситуация такова, что мы должны только их отвоевывать. У нас других вариантов на сегодняшний день просто не существует», — добавил он.

Еще 12 мая НВ рассказывал о четырех сценариях присоединения Херсонской области, которые придумали в России, и о том, что ни один из них не срабатывает.

31 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты начали процедуру приема документов для получения российского паспорта в Мариуполе, и назвал это «фактической аннексией» города.

В то же время в захваченных Россией городах Украины разворачивается движение сопротивления. Эксперты считают, что партизанами стали тысячи человек.

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