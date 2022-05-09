Ответил диктатору. Страны НАТО не собирались нападать на Россию, а Украина не планировала атаковать Крым — Подоляк 9 мая, 11:57 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя слова российского диктатора Владимира Путина на параде 9 мая о том, что НАТО якобы бы несло «угрозу» стране-агрессору России, заявил, что альянс не собирался нападать.

Война России против Украины — главные события 9 мая

«Проговорим еще раз. Страны НАТО не собирались нападать на Россию. Украина не планировала атаковать Крым», — написал он.

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Подоляк добавил, что российские военные гибнут, не защищая свою страну, а пытаясь оккупировать другую.

«У этой войны не было никаких оптимальных факторов, кроме болезненных имперских амбиций РФ», — написал он.



Российский диктатор Владимир Путин выступил с речью на параде 9 мая в Москве. В своем выступлении он сделал ряд лживых заявлений.

К примеру, он обвинил страны НАТО в том, что они «не захотели услышать» Россию.

Диктатор заявил, что перед началом войны России против Украины якобы шла «подготовка к очередной карательной операции на Донбассе», а также «к вторжению» на «исторические земли» и оккупированный страной-агрессором Крым.

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