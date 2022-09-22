Путин разрушил международный порядок, это не должно сойти ему с рук — Блинкен 22 сентября, 20:04 Блинкен призвал Россию прекратить бряцать ядерным оружием (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что война России против Украины разрушила международный порядок и диктатору Владимиру Путину это не должно сойти с рук.

Об этом сообщает CNN.

«Тот самый международный порядок, ради поддержания которого мы собрались здесь, разрушается на наших глазах», — сказал Блинкен во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

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Блинкен добавил, что мобилизация Путина и желание подлить масла в огонь демонстрирует его «крайнее презрение к Уставу ООН, Генеральной Ассамблее ООН и этому Совету».

«Мир не может допустить, чтобы это сошло с рук президенту Путину», — сказал Блинкен.

Блинкен призвал Россию прекратить бряцать ядерным оружием, назвав угрозу Путина использовать «все системы оружия», доступные России, «более угрожающими, учитывая намерение России аннексировать большие участки Украины в ближайшие дни».

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» на временно оккупированных территориях Украины, а также угрожал ядерным ударом в случае «угрозы территориальной целостности» РФ.

Президент Владимир Зеленский в среду, 21 сентября, отреагировал на ядерный шантаж Путина. Он не верит, что РФ применит ядерное оружие, но добавил, что заглянуть в голову главе кремлевского режима нельзя и что «есть риски».

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