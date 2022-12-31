Дал заднюю. Путин разрешил принимать газовые долги от «недружественных» стран в валюте, а не в рублях 31 декабря, 12:19 Путин подписал указ, которым разрешил принимать газовые долги от «недружественных» стран валютой, а не рублями (Фото:Sputnik / Mikhail Metzel / Pool via REUTERS)

Россия разрешила экспортерам газа принимать оплату задолженности от покупателей из недружественных стран в иностранной валюте.

Соответствующий указ подписал 30 декабря российский диктатор Владимир Путин, сообщают кремлевские СМИ.

Документ вносит поправки в другой указ, который Путин подписал еще в конце марта, о покупке «недружественными» странами газа исключительно за рубли.

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Теперь оплату долга за газ предлагается зачислять на специальный счет российского поставщика, открытый в иностранной валюте.



При этом погашение долга не будет считаться основанием для возобновления поставок при несоблюдении иностранным покупателем порядка, введенного в марте — то есть оплаты за газ в рублях.

Путинский шантаж. Что известно о требовании платить за российский газ в рублях

После начала полномасштабной войны РФ против Украины российский диктатор Владимир Путин ужесточил газовую войну против ЕС. 23 марта он поручил перевести расчеты по поставкам газа в «недружественные страны» в рубли. Своим указом Путин обязал компании из таких стран, прежде европейских, открывать в Газпромбанке два счета — один в евро и один в рублях — и предупредил, что платежи за газ не будут засчитываться, пока евро не будут конвертированы в рубли.

Лидеры стран ЕС сначала отвергли требования Путина платить за российский газ в рублях. Кроме того, страны Большой семерки договорились отклонить требование России платить за импорт ее энергоносителей в рублях.

31 марта Путин заявил, что если расчеты не будут производиться в рублях, экспорт газа будет прекращен. В ЕС заявили, что «не поддадутся на шантаж России», а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что оплата российского газа в рублях будет уклонением от санкций.

Однако требования Путина платить за газ в рублях разделили страны-члены ЕС. Так, одни страны разрешили компаниям платить по новой схеме, другие отказались.

Тем, кто однозначно отказался и у кого подошел срок платежа, Путин перекрыл газ. В частности, поставки были остановлены операторам из Польши, Болгарии, Финляндии и Нидерландов.

В итоге руководство ЕС согласовало план покупки российского газа, который позволит избежать нарушения санкций и одновременно удовлетворит требование Путина по поводу оплаты в рублях.

Несмотря на это, поставки газа из России в ЕС с тех пор значительно сократились. Кроме того, в настоящее время в ЕС обсуждают ограничение цен на российский газ.