Брюссель призвал Грузию не пускать самолеты РФ на свою территорию 11 мая, 16:02 В ЕС указали на проблему с безопасностью после решения Путина о безвизовом режиме для грузин и возобновлении полетов в Тбилиси (Фото:Радио Свобода)

Евросоюз призвал Грузию не пускать российские самолеты на свою территорию и присоединиться к западным санкциям против Москвы после решения диктатора Владимира Путина о возобновлении авиарейсов в страну и безвизе для грузин.

«Из-за нелегальной агрессии России против Украины Евросоюз, вместе с рядом международных партнеров и других стран ввел санкции против российского авиационного сектора. Мы запрещаем полеты в Россию, из России, над территорией страны. ЕС призывает Грузию, которая претендует на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, присоединиться к этим санкциям и сохранять бдительность в отношении любых возможных попыток обойти санкции, особенно в авиационном секторе», — сказал представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано на брифинге.

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Он также указал на проблему с безопасностью и призвал власти Тбилиси «не пускать на свою территорию небезопасные российские самолеты».

При этом он подчеркнул, что граждане Грузии должны сами решить, воспользуются они безвизом с РФ или нет.

10 мая Путин неожиданно отменил визовый режим для граждан Грузии, а также разрешил прямые авиарейсы в страну. В Ассоциации туроператоров РФ заявили, что первые рейсы могут запустить в конце мая.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией отмену Россией многолетнего визового режима для граждан Грузии и запрета на авиасообщение.



Россия ввела визовый режим для грузинов в 2000 году. С 2012-го россияне могли приезжать в страну без виз — власти в Тбилиси приняли такое решение в одностороннем порядке.

С 2008 года, после вторжения РФ и пятидневной войны с оккупационной армией, Грузия разорвала дипломатические отношения с Москвой.

Прямое авиасообщение между странами было прекращено в 2019 году.

В начале текущего года, когда РФ ведет войну против Украины, глава грузинской правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе предложил возобновить авиарейсы, однако президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась против.

В МИД Украины назвали это предложение политической подлостью на фоне попыток РФ уничтожить украинцев в геноцидной войне.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Грузия заняла нейтральную позицию, отказавшись ввести санкции против кремлевского режима и предоставить Киеву военную помощь. Вместе с тем Тбилиси оказывает гуманитарную поддержку и принял украинских беженцев.

Однако Грузия также стала страной, куда массово въезжали россияне после объявления в РФ мобилизации в сентябре 2022 года.

По состоянию на февраль текущего года граждане страны-агрессора уже открыли в Грузии 100 тысяч банковских счетов. Россияне также массово скупают недвижимость в стране и открывают бизнес.