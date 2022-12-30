Белорусский оппозиционер назвал признаки того, что Путин разместит в Беларуси ядерное оружие 30 декабря, 17:53 Российский и белорусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко в Минске, 19 декабря (Фото:Sputnik/Konstantin Zavrazhin/Pool via REUTERS)

Белорусский оппозиционер и министр культуры Беларуси в 2009—2012 годах Павел Латушко в интервью Radio NV назвал признаки того, что российский диктатор Владимир Путин готовится разместить ядерное оружие в Беларуси.

«Мы также слышали в паблике вопросы тактического ядерного оружия, о чем мы постоянно говорим нашим западным партнерам уже более полугода. Фактически Лукашенко и Путин готовятся к размещению тактического ядерного оружия на территории Беларуси», - заявил Латушко в эфире Radio NV.

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Белорусский оппозиционер напомнил о заявлениях двух диктаторских режимов о том, что СУ-25 уже прошли модернизации и что летчики фактически уже прошли обучение, а Искандеры двойного назначения поступили на боевое дежурство в Беларусь.

«Все это говорит о том, что фактически осталось сделать один шаг, один нажим и ядерное тактическое оружие будет размещено на территории Беларуси», — подчеркнул он.

По словам Латушко, это угроза не только для Украины, но и для ее западных партнеров, которые, по его мнению, оказывают недостаточное санкционное давление на Лукашенко.

Белорусский оппозиционер уточнил, что Путин не доверит ядерное оружие Лукашенко, а лишь разместит его на территории Беларуси и "оно будет находиться под контролем российских военно-космических сил, сил ядерного сдерживания".

«У нас есть инсайды, подтвержденные из нескольких источников, о том, что офицеры ракетно-артиллерийских войск Беларуси выезжали в Российскую Федерацию на склады и части хранения тактического ядерного оружия, изучали логистику, транспортировку. На этой неделе проходили учения войск химической радиационной защиты на территории Беларуси. Ради чего все это происходит? Один из элементов – это подготовка и размещение (не дай Бог использование, конечно, этого не хотелось бы) тактического ядерного оружия на территории Беларуси», — отметил он.

Латушко также выразил мнение, что Лукашенко хочет размещения в его стране ядерного оружия, поскольку считает, что это повысит его рейтинг внутри страны и гарантирует ему пожизненную власть, а Путин создает ядерный защитный зонтик над своими частями в Беларуси и создает дополнительную угрозу не только Украине. но и в Западной Европе, НАТО.

27 декабря историк Юрий Фельштинский в интервью Radio NV заявил, что заявление Лукашенко о переоборудовании военных самолетов под специфические боеприпасы, иначе говоря, ядерное оружие должно беспокоить Запад. Это создает вероятность ядерного удара по странам НАТО, а ответный удар по территории России в этом случае неприемлем.