Путин рассказал африканским лидерам о готовности к переговорам и нейтральном статусе Украины

29 июля, 15:30
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Путин на форуме Россия-Африка в Санкт-Петербурге, 27 июля 2023 года (Фото:Sputnik / Alexei Danichev / Pool via REUTERS)

Путин на форуме Россия-Африка в Санкт-Петербурге, 27 июля 2023 года (Фото:Sputnik / Alexei Danichev / Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин на форуме Россия — Африка в Санкт-Петербурге заявлял, что он якобы готов к переговорам для завершения войны.

При этом Путин повторил африканским лидерам пропагандистский тезис о том, что переговоров не хотят Украина, США и НАТО.

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«Все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но проблема в том, что с нами отказываются вести переговоры. В основе конфликта лежит создание угроз России со стороны США и НАТО, а они отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию. Да и сама Украина, точнее, сегодняшний украинский режим, отказывается от переговоров», — цитирует Путина пропагандистское госагентство РИА Новости.

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Путин напомнил о приказе президента Украины Владимира Зеленского осенью прошлого года не вести переговоры с РФ после того, как Москва аннексировала Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

«Мы готовы к этим переговорам. Но ведь мы не можем навязывать эти переговоры. Нужно вести диалог и с той стороны», — говорит Путин.

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Во время еще одной встречи с лидерами стран Африки Путин заявил, что «нейтральный статус Украины» имеет принципиальное значение для РФ, пишет ТАСС.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Владимир Путин Санкт-Петербург Африка Война России против Украины экспорт зерна Украино-африканские отношения зерновое соглашение

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