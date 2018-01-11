Путин рассказал, когда наступит оттепель в отношениях с Украиной

Владимир Путин в очередной раз заявил о братских народах

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не заинтересована в "замораживании" конфликта на Донбассе и после его урегулирования российско-украинские отношения должны потеплеть.

Об этом он заявил на встрече с руководителями российских средств массовой информации и информагентств, передает Радио Свобода.

"Рассчитываю, что после решения вопросов на Донбассе - рано или поздно это произойдет, сомнений в этом нет, - будут нормализоваться межгосударственные отношения между Россией и Украиной в целом", - заявил Путин, в который раз назвав украинцев "частью одного и того же народа".

Он не объяснил, при каком условии возможна такая нормализация отношений между Киевом и Москвой, когда Россия продолжает незаконную оккупацию Крыма и финансировать боевиков на Донбассе.

Напомним, что Владимир Путин заявил о готовности России передать Украине военные корабли и авиатехнику, которые находятся в аннексированном Крыму.

Россия аннексировала Крым и вторглась на Донбасс в 2014 году.