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«Это не комедия, а трагедия». Путин рассказал, что думает о начале президентства Зеленского

Сегодня, 15:49
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«Это не комедия, а трагедия». Путин рассказал, что думает о начале президентства Зеленского - фото

Alexey Nikolsky/Kremlin via REUTERS

Путин недоволен тем, что Зеленский не хочет вести диалог с «ДНР» и «ЛНР»

Президент России Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский является талантливым человеком.

В то же время, по словам Путина, «то, что мы сейчас видели, не смешно. Это не комедия, а трагедия».

В частности, Путин недоволен тем, Зеленский отказался вести диалог с представителями так называемых «ДНР» и «ЛНР».

"А как тогда решать эту проблему. Как решать, когда нет прямого диалога", — сказал он.

Путин отметил, что не видит никаких попыток от Зеленского восстановить хозяйственные связи с «ДНР» и «ЛНР», хотя на это нужна именно «воля со стороны украинского руководства».

Напомним, во время своего визита в Париж Зеленский заявил, что не готов к переговорам с «сепаратистами», а готов к Минскому формату.

Теги:   Владимир Зеленский Владимир Путин

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