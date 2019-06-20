«Это не комедия, а трагедия». Путин рассказал, что думает о начале президентства Зеленского Сегодня, 15:49 Цей матеріал також доступний українською Alexey Nikolsky/Kremlin via REUTERS Путин недоволен тем, что Зеленский не хочет вести диалог с «ДНР» и «ЛНР» Alexey Nikolsky/Kremlin via REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский является талантливым человеком.

В то же время, по словам Путина, «то, что мы сейчас видели, не смешно. Это не комедия, а трагедия».



В частности, Путин недоволен тем, Зеленский отказался вести диалог с представителями так называемых «ДНР» и «ЛНР».

"А как тогда решать эту проблему. Как решать, когда нет прямого диалога", — сказал он.

Путин отметил, что не видит никаких попыток от Зеленского восстановить хозяйственные связи с «ДНР» и «ЛНР», хотя на это нужна именно «воля со стороны украинского руководства».

Напомним, во время своего визита в Париж Зеленский заявил, что не готов к переговорам с «сепаратистами», а готов к Минскому формату.