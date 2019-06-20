«Это не комедия, а трагедия». Путин рассказал, что думает о начале президентства Зеленского
Президент России Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский является талантливым человеком.
В то же время, по словам Путина, «то, что мы сейчас видели, не смешно. Это не комедия, а трагедия».
В частности, Путин недоволен тем, Зеленский отказался вести диалог с представителями так называемых «ДНР» и «ЛНР».
"А как тогда решать эту проблему. Как решать, когда нет прямого диалога", — сказал он.
Путин отметил, что не видит никаких попыток от Зеленского восстановить хозяйственные связи с «ДНР» и «ЛНР», хотя на это нужна именно «воля со стороны украинского руководства».
Напомним, во время своего визита в Париж Зеленский заявил, что не готов к переговорам с «сепаратистами», а готов к Минскому формату.