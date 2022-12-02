Путин во время разговора с Шольцем пытался оправдать удары по объектам украинской энергетики местью за взрыв на Крымском мосту 2 декабря, 14:32 Путин заявил Шольцу, что удары по гражданской инфраструктуре РФ — вынужденные и неизбежные (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool/Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Путин провели телефонные переговоры, во время которых российский диктатор пытался оправдать удары РФ по объектам украинской энергетики местью за взрыв на Крымском мосту.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин назвал удары по гражданской инфраструктуре «вынужденными и неизбежными».

Он заявил, что войска РФ «долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по определенным целям на территории Украины», а также добавил, что это стало «вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики».

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Во время разговора Путин снова обвинил страны Запад в том, что они поставляют украинской армии вооружения. Диктатор в свойственной ему манере сказал, что это «приводит к тому, что Киев напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров».

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В ходе переговоров Путина с Шольцем также поднималась тема выполнения зернового соглашения. Диктатор снова просил об устранении «барьеров и для российских поставок».

8 октября на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины, произошел мощный взрыв.

В результате происшествия сразу несколько его пролетов рухнули в воду. Кроме того, была также серьезно повреждена железнодорожная часть конструкции.

Российская сторона в своем «расследовании» утверждает, что к подрыву моста якобы причастен глава украинской разведки Кирилл Буданов и Главное управления разведки Минобороны.

Представитель ГУР Андрей Юсов назвал обвинения со стороны ФСБ «бредом».

Украинские спецслужбы отрицают причастность ко взрыву на Крымском мосту.

РФ ведет полномасштабную войну против Украины более девяти месяцев, с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.

С октября войска РФ бьют по объектам критической инфраструктуры, 23 ноября была последняя такая массированная атака.

Всего в этот день российские оккупанты выпустили 67 крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры по всей Украине, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

Практически все области на некоторое время остались без света, во многих регионах также не было воды и связи.

В течение нескольких суток ситуация постепенно стабилизировалась.

Украинское военное командование и власти предупреждают о подготовке нового массированного ракетного удара по Украине.

По данным Der Spiegel, на российском аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области проводятся активные мероприятия, что может говорить о подготовке новой атаки.

