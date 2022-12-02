Путин во время разговора с Шольцем пытался оправдать удары по объектам украинской энергетики местью за взрыв на Крымском мосту

2 декабря, 14:32
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Путин заявил Шольцу, что удары по гражданской инфраструктуре РФ — вынужденные и неизбежные (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool/Reuters)

Путин заявил Шольцу, что удары по гражданской инфраструктуре РФ — вынужденные и неизбежные (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool/Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Путин провели телефонные переговоры, во время которых российский диктатор пытался оправдать удары РФ по объектам украинской энергетики местью за взрыв на Крымском мосту.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин назвал удары по гражданской инфраструктуре «вынужденными и неизбежными».

Он заявил, что войска РФ «долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по определенным целям на территории Украины», а также добавил, что это стало «вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики».

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Во время разговора Путин снова обвинил страны Запад в том, что они поставляют украинской армии вооружения. Диктатор в свойственной ему манере сказал, что это «приводит к тому, что Киев напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров».

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В ходе переговоров Путина с Шольцем также поднималась тема выполнения зернового соглашения. Диктатор снова просил об устранении «барьеров и для российских поставок».

8 октября на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины, произошел мощный взрыв.

https://www.youtube.com/watch?v=IJ9b2bE7y7c

В результате происшествия сразу несколько его пролетов рухнули в воду. Кроме того, была также серьезно повреждена железнодорожная часть конструкции.

Российская сторона в своем «расследовании» утверждает, что к подрыву моста якобы причастен глава украинской разведки Кирилл Буданов и Главное управления разведки Минобороны.

Представитель ГУР Андрей Юсов назвал обвинения со стороны ФСБ «бредом».

Украинские спецслужбы отрицают причастность ко взрыву на Крымском мосту.

https://www.youtube.com/watch?v=6t1dwvvMCuA

РФ ведет полномасштабную войну против Украины более девяти месяцев, с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.

С октября войска РФ бьют по объектам критической инфраструктуры, 23 ноября была последняя такая массированная атака.

Всего в этот день российские оккупанты выпустили 67 крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры по всей Украине, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

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Практически все области на некоторое время остались без света, во многих регионах также не было воды и связи.

В течение нескольких суток ситуация постепенно стабилизировалась.

Украинское военное командование и власти предупреждают о подготовке нового массированного ракетного удара по Украине.

По данным Der Spiegel, на российском аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области проводятся активные мероприятия, что может говорить о подготовке новой атаки.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Владимир Путин Ракетные удары Крымский мост Олаф Шольц Война России против Украины

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