Путин пытается заставить украинцев капитулировать, но они не сдадутся — Байден
Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)
Президент США Джо Байден заявил, что российский диктатора Владимир Путин оказался в «невероятно сложном положении», поэтому пытается заставить украинцев капитулировать. Американский лидер убежден, что Украина не сдастся.
«Я думаю, что Владимир Путин проявил себя в невероятно сложном положении», — сказал Байдан во время брифинга.
Байден добавил, что для диктатора единственным доступным инструментом остается жестокость по отношению к украинцам.
«Похоже, что единственное доступное ему средство — жестокость в отношении каждого гражданина Украины, украинских граждан, чтобы попытаться запугать их и заставить капитулировать. Они не собираются этого делать», — подчеркнул президент США.
Накануне в Минобороны Украины сообщало, что российские оккупанты за 11 дней нанесли более 190 ударов ракетами и дронами-камикадзе по территории Украины.
По их данным, погибли более 70 человек и более 240 получили ранения.