Путин пытается заставить украинцев капитулировать, но они не сдадутся — Байден 19 октября, 22:50 Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден заявил, что российский диктатора Владимир Путин оказался в «невероятно сложном положении», поэтому пытается заставить украинцев капитулировать. Американский лидер убежден, что Украина не сдастся.

«Я думаю, что Владимир Путин проявил себя в невероятно сложном положении», — сказал Байдан во время брифинга.

Байден добавил, что для диктатора единственным доступным инструментом остается жестокость по отношению к украинцам.

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«Похоже, что единственное доступное ему средство — жестокость в отношении каждого гражданина Украины, украинских граждан, чтобы попытаться запугать их и заставить капитулировать. Они не собираются этого делать», — подчеркнул президент США.

Накануне в Минобороны Украины сообщало, что российские оккупанты за 11 дней нанесли более 190 ударов ракетами и дронами-камикадзе по территории Украины.

По их данным, погибли более 70 человек и более 240 получили ранения.