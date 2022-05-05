Путин лихорадочно пытается восстановить прежние позиции России в мире — Шольц 5 мая, 19:44 Цей матеріал також доступний українською Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что российский диктатор Владимир Путин пытается восстановить прежние позиции России в мире, а Берлин должен помочь Украине.

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«Политика Путина империалистическая. Он видит соседей России как задворки, хочет расширить свою территорию и силой отодвинуть границы. Он лихорадочно пытается восстановить прежние позиции России в мире, который стремительно меняется», — сказал Шoльц в интервью Stern, которое опубликовано на сайте немецкого парламента.

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Он подчеркнул, что моральный долг Берлина — помогать Украине.

«Наша цель — чтобы он (Путин — ред) не реализовал свой план, и чтобы Украина могла защитить свою целостность и суверенитет», — отметил канцлер.

Шольц отметил, что последний раз беседовал с Путиным четыре недели назад.

Ранее Шольц подтвердил, что Берлин продолжит поставлять оружие Украине для защиты от российской агрессии.

28 апреля немецкий Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине. Документ теперь позволяет правительству Германии «поставлять Украине эффективное, в том числе тяжелое оружие и сложные системы производства Германии». Экспорт вооружений должен обсуждаться в тесном обмене мнениями с партнерами по НАТО.

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