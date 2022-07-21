Психопат, теряющий адекватность. Американский нейробиолог поставил диагноз Путину и дал совет, как избежать ядерной войны 21 июля, 19:55 Фэллон: После провала наступления на Киев Путин все больше походил на вспыльчивого психопата (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

Российский тиран Владимир Путин проявляет свойства психопата, они заложены травмами, перенесенными в детском и зрелом возрасте; он сбросил маску холодного циника, которой прикрывался в первые годы правления, и сейчас чрезвычайно опасен. Так считает профессор кафедры психиатрии и человеческого поведения Калифорнийского университета Джеймс Фэллон, мнение которого приводит The Insider.



В какой-то момент человек с таким диагнозом может почувствовать себя загнанным в угол и впасть в истерику, что в данном случае чревато ядерной эскалацией, полагает Фэллон. НВ приводит основные аргументы ученого и его выводы о том, что надо сделать Украине и Западу, чтобы остановить Путина.

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Расстройство личности кластера В

Фэллон долгое время пристально следил за действиями Владимира Путина, чтобы воссоздать ход его мыслей, общался с руководителями Украины, России, Чечни, Беларуси и Германии. Профессор признает, что «нельзя просто увидеть кого-то по телевизору и сказать „это психопат“», но в случае с Путиным он видит «важные предпосылки для развития так называемых расстройств личности кластера B», включая психопатию, нарциссическое состояние и садизм.

Психопаты делятся на первичных и вторичных, пояснил Фэллон. Поведение первых заложено генетическими факторами. Вторичные имеют более слабую генетическую предрасположенность к такому расстройству, и изменения поведения для него отчасти обратимы.

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«В поведении первичных и вторичных психопатов (социопатов) есть большая разница. Например, социопат понимает аморальность своих поступков, но не может остановиться, а психопат убежден, что поступает правильно. Он верит в свою правоту. Это неотъемлемая черта личности истинного первичного психопата: он никогда не сомневается, что поступает как надо. Это не притворство и не попытка нормального человека оправдать свой проступок. Именно к этому типу психопатов и относится, на мой взгляд, Владимир Путин», — утверждает американский специалист.

Он сравнивает таких людей с внутривидовыми хищниками.

«Главный дар психопатов — считывать эмоции и побуждения других людей на фоне неспособности их испытывать. Другими словами — им недоступна „эмоциональная эмпатия“. И, наоборот, „когнитивная эмпатия“ у них на высоте. Они разбираются в чужих чувствах, страхах, триггерах и желаниях и используют эти знания, чтобы манипулировать жертвами и получать желаемую реакцию, деньги, секс или просто наслаждаться чувством контроля», — отметил Фэллон.

Важный момент: уровень интеллекта психопата позволяет ему казаться нормальным.

Три травмы Путина ( по Фэллону)

Первая — тяжелое детство, сам «исследуемый» это не скрывал.

Вторая — распад Советского Союза в 1991 году.

Третья — расправа над ливийским диктатором Муаммаром Каддафи в 2011-м.

Неявные последствия травм вскрылись в последние несколько лет, но особенно ярко проявились накануне и после вторжения РФ в Украину. Сегодня в поведении Путина усматриваются черты серьезного помутнения рассудка, констатирует ученый: «Гадать, что именно к ним привело, бессмысленно, это может быть что угодно — от третичного сифилиса и опухоли до нейродегенеративных заболеваний, но судя по тому, что Путин от напыщенного нарциссизма перешел к паранойе, к открыто враждебному, компульсивному, неуравновешенному поведению, какие-то дегенеративные процессы в его мозге, например, в нижней части префронтальной коры и в передней части височной доли уже, вероятно, идут. Путин никогда не отличался импульсивностью, но теперь непроницаемый покер-фейс агента КГБ в прошлом».

Злоба и ярость

Психопаты живут в своем мире, верят в правильность и рациональность всех своих поступков, им бесполезно приводить мораль в качестве аргумента, уверяет профессор Фэллон.

«Спросить террориста или сталиниста, у них всему найдется логическое обоснование. Что бы они ни творили, все делается рационально, оправданно и во благо. То же самое и с психопатами. Это называется „экстернализация вины“: во всех своих проступках они винят других. И они правда считают, что вправе вершить судьбы людей», — отметил он.

В преддверии и после вторжения у Путина менялась мимика, заметил американский ученый / Фото: Кремль

С другой стороны, психопаты-агрессоры всегда полагают, что даже самые токсичные поступки сойдут им с рук, и теряются, если встречают решительное сопротивление. Именно это, по мнению нейробиолога, произошло с Путиным: увидев, что Украина не намерена сдаваться, диктатор стал резко терять адекватность.

«О неудачах Путина говорит и его мимика. По ней можно считать всю злобу и ярость, которую он испытывает. Перед нами больше не хладнокровный и красноречивый доминирующий нарцисс, полностью владеющий собой. Теперь он больше похож на дикого зверя в клетке», — подчеркнул Фэллон.

До применения ядерного оружия — один шаг

Именно в этот момент психопаты наиболее опасны, предупреждает исследователь. Он называет Путина «Гитлером с ядерной бомбой».

«Психопаты — не чокнутые, у них нет психоза, но нет и рамок дозволенного. Они готовы пойти на все что угодно, лишь бы добиться своего. Сейчас вопрос стоит так: „Развязать ядерную войну — шаг, неприемлемый для всех. А какие есть альтернативы?“ Альтернатива, которую он уже использует на данный момент, — термобарические бомбы. Их применение допустимо для уничтожения военных бункеров где-то в глуши, а вот бомбить ими города для уничтожения населения — военное преступление. Таким образом, он охотно идет на меры, которые весь мир считает нарушением законов и обычаев войны. Можно сказать, что до применения тактического ядерного оружия ему остался один шаг», — считает Фэллон.

Как только стресс становится слишком сильным или продолжительным, если психопата загоняют в угол, он перестает держать себя в руках, пояснил нейробиолог. Когда Путин окажется в этой точке, болезнь подскажет ему два типа реакции: убежать (такая возможность у него есть — объявить о достижении победы, взятии Донбасса) либо «снести все и пойти до конца».

Как обезвредить психопата?

Психопаты бывают двух типов: вспыльчивые и харизматики. Путин, по определению Фэллона, психопат-харизматик, он не из тех, кто проявляет злость открыто. Однако после провала наступления на Киев он все больше походил на вспыльчивого психопата — «проявлял повышенную бдительность хищника, скорее готового к прыжку, чем стремящегося скрыть свои намерения».

«При постепенном и постоянном давлении на Путина он непременно ошибется. Это лучшая тактика в борьбе с психопатами, — убежден профессор. — Нужно сохранять давление, не делая резких движений. Это особенно важно, чтобы одержать над ним победу, не спровоцировав ядерную войну. Чтобы он не сказал: „Зачем нам мир, в котором нет России?“ Как Гитлер, который в последние дни, по некоторым свидетельствам, называл весь немецкий народ недостойным жизни из-за поражения».

Он советует Украине и ее западным партнерам не предпринимать резких действий в данный момент, поскольку они, очевидно, вызовут ответный шаг.

«Даже если такой удар в итоге выведет психопата из строя, в моменте он готов вас убить. Путин ждет со стороны Украины ошибочного шага, который в глазах большинства россиян даст ему право на любой ответ. Но это должно быть что-то серьезнее, чем ракетный удар по ЗРК в 12 км от украинской границы. Если ракеты, направленные на Россию, попадут по российским ракетным комплексам и подобным военным объектам — это одно дело, но более разрушительные удары могут дать ему повод. Ему нужен либо массивный удар со стороны Украины по населенному пункту в России, либо какая-то более крупная цель», — полагает ученый.

Лучший способ, по его мнению, — ждать появления окна возможностей, когда другие «участники процесса могут заявить ему, что так поступать нельзя, например, это могут быть генералы из ближайшего окружения».

А вот показать Путину, что Запад не остановится ни перед чем, действительно стоит, резюмировал Фэллон.

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