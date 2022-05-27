Вместо того, чтобы уничтожить независимость Украины, Путин ее укрепил — Блинкен 27 мая, 14:14 Цей матеріал також доступний українською Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин не смог добиться ни одной из своих стратегических целей.



Война России против Украины — главные события 27 мая

В ходе выступления в университете Джорджа Вашингтона Блинкен подчеркнул, что Путин и его режим представляют четкую и реальную угрозу.

Видео дня

По его словам, Украина продолжает мужественно бороться для защиты своего народа и своей независимости, и получает для этого беспрецедентную помощь от США и стран со всего мира.

«И хотя война еще продолжается, президент Путин не смог достичь ни одной из своих стратегических целей. Вместо того, чтобы уничтожить независимость Украины, он ее укрепил. Вместо того, чтобы разделить НАТО, он объединил его. Вместо того, чтобы подтвердить силу России, он ее подрывает. И вместо того, чтобы ослабить международный порядок, он объединил страны для его защиты», — подчеркнул госсекретарь.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.