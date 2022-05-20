«Шанс на успех и процветание». Как попытка Путина уничтожить Украину как государство предоставила ей историческую возможность 20 мая, 10:23 Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS)

Попытка российского диктатора Владимира Путина захватить как можно больше украинской территории и уничтожить экономически всю неподконтрольную обернулась осознанием украинцами собственной идентичности и исторической перспективой, пишет в колонке Тимоти Эш, британский экономист, эксперт по Украине.

«Часть замысла России, если не привести к смене режима, заключалась в том, чтобы завоевать так много территории, захватить и ухудшить столько экономической инфраструктуры, чтобы сделать любую часть земель, которая останется под контролем Киева, экономически и в военном отношении несостоятельной», — пишет автор.

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Эш также добавляет, что хотя России удалось овладеть значительными территориями на юго-востоке Украины в Херсонской и Запорожской областях и на Донбассе. Но если посмотреть на Украину, то они еще относительно невелики, а 80% территории Украины остается под контролем Киева. Даже территории, которые сейчас удерживает Россия, не защищены от перевооруженной украинской армии. Важно, что у Украины до сих пор есть выходы к морю в Одессе и Николаеве, но военно-морскую блокаду надо снять.

«Однако даже если эти блокады не будут сняты, Украина и украинцы во время своего замечательного ведения этой войны, безусловно, показали, что страна жизнеспособна, а инновации и тяжелый труд возродят страну. Их храбрость в бою вдохновила Запад на то, чтобы выделить значительные суммы на восстановление и, возможно, важнее, Украина вполне может быть вознаграждена перспективой вступления в ЕС со статусом кандидата в члены ЕС. Как показал опыт Центральной Европы, перспектива вступления в ЕС может стать мощной движущей силой для инвестиций и развития. И если бы Путин не вторгся, Украина вряд ли получила бы такую перспективу», — считает экономист.

По мнению эксперта, из-за вторжения Путина украинцы осознали свою национальную идентичность, а в глазах всего мира представление об Украине как государстве укрепилось. Российский диктатор фактически увеличил шансы Украины на успех и процветание.

Автор резюмирует, что кроме попытки доказать нежизнеспособность Украины, российский диктатор провалил такие цели, как выдуманная Кремлем «денацификация», попытку создать ложное воссоединение украинского и русского народов в так называемый «один народ» и проведение демилитаризации соседнего государства с остановкой расширения НАТО.

Пятница, 20 мая, — 86-й день обороны Украины в полномасштабной войне против России.

По информации Министерства обороны Великобритании, с завода Азовсталь в Мариуполе вышли до 1700 украинских военных. Сколько бойцов остается на предприятии, неизвестно.

С начала вторжения, по последним данным Генштаба, оккупанты потеряли 28,7 тыс. личного состава.

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