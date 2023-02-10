«Новый геополитический статус-кво». Путин просчитался в своей оценке Украины, России и Запада — Климкин

10 февраля, 14:46
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Владимиру Путину не удалось захватить Киев и изменить геополитический статус-кво в пользу РФ (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Владимиру Путину не удалось захватить Киев и изменить геополитический статус-кво в пользу РФ (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Radio NV рассказал, что российский диктатор Владимир Путин просчитался в своей оценке Украины, России и Запада, что приводит к тому, что складывается новый геополитический статус-кво.

«Байден несколько дней назад сказал, что Путин потерял Украину. И это действительно другое, совершенно новый геополитический статус-кво, который Путин пытался все время сломать. Путин просчитался в своей оценке Украины, России и Запада – во всех трех ключевых пунктах», – сказал Климкин Radio NV.

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https://www.youtube.com/watch?v=q4luD4dP-OE

По его словам, теперь Украине необходимо выиграть и создать «историю успеха», «поскольку происходит фактически расширение Запада как пространства ценностей, пространства устойчивости, расширение Запада как пространства безопасности».

8 февраля президент США Джо Байден заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин «уже потерял Украину», добавив, что помощь Киеву будет неограниченной.

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«У Путина нет никакого шанса – он уже потерял Украину. Он думал, что если он вторгнется в Украину, то, во-первых, каждый русскоязычный встретит его приветливо и скажет: "Заходи". Во-вторых, он думал, что произойдет то, что НАТО рухнет, НАТО ничего не будет делать, они будут бояться действовать», — отметил он.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   США Владимир Путин Украина-Россия Джо Байден Павел Климкин Запад Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины радио NV

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