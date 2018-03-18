Путин прокомментировал запрет россиянам голосовать на выборах президента РФ в Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что запрет россиянами голосовать в диппредставительствах в Украине является "безобразием".
"Ситуация с голосованием россиян на Украине - безобразие, но отвечать Россия не будет", - цитирует Путина РИА Новости.
18 марта в России проходили выборы президента. Голосование проводилось также на территории оккупированного Крыма.
Согласно данным ЦИК РФ, Путин получает 75% голосов после обработки половины бюллетеней.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что 18 марта режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступа к этим объектам граждан РФ без дипломатического паспорта. Таким образом, россияне не смогут проголосвать на территории Украины.
В Министерстве иностранных дел Украины ранее назвали сознательной и скоординированной позицию украинской власти по недопущению 18 марта россиян в дипломатические представительства РФ на территории Украины, так как проведение выборов президента России в Крыму грубо нарушает международное и украинское законодательство.
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