Путин прокомментировал встречу Трампа и Ким Чен Ына

Президент России Владимир Путин прокомментировал результаты встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая состоялась в Сингапуре, 12 июня.
По словам Путина, встреча глав США и КНДР отодвинула перспективы военного конфликта на Корейском полуострове.
"У всего мира это вызывало тревогу и могло привести к очень тяжелым последствиям, вплоть до крупного военного конфликта…Благодаря этой встрече этот неблагоприятный сценарий отодвинут, появились перспективы урегулирования всех проблем мирными и дипломатическими средствами", - цитирует Путина ТАСС.
Путин также подтвердил приглашение Ким Чен Ыну посетить Россию. По словам президента РФ, визит может быть как связан с отдельной встречей, так и состояться в привязке к Восточному экономическому форуму в сентябре во Владивостоке.
Первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре.
По словам Ким Чен Ына, эта встреча похожа на сюжет научно-фантастического фильма. Президент Трамп назвал лидера КНДР достойным переговорщиком и талантливым человеком, который любит свою страну.
По итогам встречи лидеры подписали совместное соглашение. Основная часть соглашения состоит из четырех пунктов, первый из них говорит о приверженности двух стран к установлению новых взаимоотношений.
Также Трамп заявил о согласии лидера КНДР Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.
Президент США выразил предположение, что Ким Чен Ын начнет работать над ядерным разоружением "почти немедленно".
Также Трамп заявил, что КНДР отныне больше не представляет ядерной угрозы.
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