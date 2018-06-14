Путин прокомментировал встречу Трампа и Ким Чен Ына

Президент России Владимир Путин прокомментировал результаты встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая состоялась в Сингапуре, 12 июня.

По словам Путина, встреча глав США и КНДР отодвинула перспективы военного конфликта на Корейском полуострове.

"У всего мира это вызывало тревогу и могло привести к очень тяжелым последствиям, вплоть до крупного военного конфликта…Благодаря этой встрече этот неблагоприятный сценарий отодвинут, появились перспективы урегулирования всех проблем мирными и дипломатическими средствами", - цитирует Путина ТАСС.

Путин также подтвердил приглашение Ким Чен Ыну посетить Россию. По словам президента РФ, визит может быть как связан с отдельной встречей, так и состояться в привязке к Восточному экономическому форуму в сентябре во Владивостоке.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре.

По словам Ким Чен Ына, эта встреча похожа на сюжет научно-фантастического фильма. Президент Трамп назвал лидера КНДР достойным переговорщиком и талантливым человеком, который любит свою страну.

По итогам встречи лидеры подписали совместное соглашение. Основная часть соглашения состоит из четырех пунктов, первый из них говорит о приверженности двух стран к установлению новых взаимоотношений.

Также Трамп заявил о согласии лидера КНДР Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

Президент США выразил предположение, что Ким Чен Ын начнет работать над ядерным разоружением "почти немедленно".

Также Трамп заявил, что КНДР отныне больше не представляет ядерной угрозы.

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